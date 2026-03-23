Поездки в Дубай сильно подешевели из-за конфликта на Ближнем Востоке

Российские туристы перестали массово лететь в Объединенные Арабские Эмираты после того, как крупные туроператоры заморозили продажи путевок в страны Ближнего Востока. Из-за этого произошло массовое снижение цен.

«Поездки в Дубай подешевели до 40% — отели вынужденно снижают стоимость проживания, чтобы не уйти в минус. Сейчас там практически нет туристов. На пляжах „перекати-поле“», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что пробки на курорте исчезли, а рестораны едва заполнены. На таком фоне гостиницы пошли на беспрецедентные скидки.

Если раньше отдых на двоих в отелях среднего и высокого уровня обходился в 140–160 тысяч рублей, то сейчас те же варианты можно забрать за 95–100 тысяч. Турагенты объясняют: владельцы жилья вынуждены снижать стоимость, чтобы не уйти в серьезный минус при почти нулевой загрузке, пишет Ура.ру.

При этом специалисты предостерегают: тем, кто решит сэкономить и организовать путешествие самостоятельно, стоит помнить, что в случае форс-мажора рассчитывать придется только на себя. Страховые и туристические компании при отмене рейсов или изменении обстановки оперативно помочь не смогут.