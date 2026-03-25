В Самарской области заработал чат-бот для жалоб жителей на вывоз ТКО

Жители Самары получили новый цифровой инструмент контроля за вывозом твердых коммунальных отходов.

Пилотный проект, разработанный Государственной жилищной инспекцией Самарской области, охватит 800 контейнерных площадок в областной столице. Ключевым элементом системы стал специально разработанный чат-бот, который позволяет гражданам оперативно сообщать о нарушениях в работе регионального оператора. Кроме того, в течение ближайшей недели на контейнерных площадках появятся уникальные QR-коды: сканируя их, сотрудники регоператора смогут фиксировать факт вывоза мусора, отправляя отчеты в надзорные органы, что обеспечивает полную прозрачность процесса, сообщили в пресс-службе ГЖИ Самарской области.

Система выстроена как двусторонний канал коммуникации. В то время как сотрудники регионального оператора через чат-бот отчитываются о проделанной работе, жители получают возможность мгновенно направлять жалобы на несвоевременный вывоз или ненадлежащее состояние контейнерных площадок.

Как отметил врио руководителя ГЖИ Самарской области Георгий Степанян, такая оперативная обратная связь позволит быстро реагировать на проблемы, предотвращать образование свалок и поддерживать чистоту на улицах Самары, пишет ГТРК-Самара.