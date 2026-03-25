чаще всего стажировки в I квартале 2026 года предлагали поварам

Работодатели все чаще используют стажировки как механизм быстрого входа в профессию и адаптации новых сотрудников. Эксперты Авито Работы проанализировали, в каких профессиях чаще всего предлагают стажировку.

Лидером по доле вакансий со стажировками в I квартале 2026 года стали повара: на эту профессию приходится 4,8% от общего числа вакансий с упоминанием стажировок. В среднем на этапе стажировки работодатели предлагали кандидатам 70 430 руб/мес.

На втором месте — упаковщики, на которых приходится 3,6% всех вакансий со стажировками. Средние предлагаемые зарплаты на этапе стажировки составили 60 569 руб/мес.

Комплектовщики занимают третью строчку: их доля — 3,2% от всех стажерских вакансий. При этом в среднем соискатели на стажировке на этой позиции могли получать порядка 77 888 руб/мес.

В разрезе укрупненных профессиональных групп наибольшая доля стажировок приходится на водителей и курьеров — 18,5%. Почти сопоставимый объем формирует складская логистика: на работников складов приходится 17% таких вакансий. Существенную долю также занимают работники розничной торговли (15%), а также строители и ремонтники (12%).