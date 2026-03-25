В Тольятти 20-летняя работница одного из цветочных магазинов стала жертвой аферистов

Я нашел ошибку
Главные новости:
Спрос на офисных специалистов с навыками работы с ИИ этой зимой вырос на 34%
Разработан первый в России ГОСТ на определение растительных сахаров в мёде
Специалисты "РКС-Самара" спасли водоотведение на пр.Кирова - от засора с лимоном
Молодёжный этноквиз «Традиции и обычаи народов России» прошёл в самарском Доме дружбы народов
Общество «Знание» запустило цикл лекций, посвященный героям нашей Родины
В аэропорту в Курумоче нашли 4,4 млн в карманах пассажира
чаще всего стажировки в I квартале 2026 года предлагали поварам
В Самарской области заработал чат-бот для жалоб жителей на вывоз ТКО
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.96
-0.92
EUR 93.92
-0.81
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

175
В Автозаводском районе Тольятти 20-летняя работница одного из местных цветочных магазинов стала жертвой аферистов, попавшись на их уловку через мессенджер.

Злоумышленники заманили девушку предложением поучаствовать в «онлайн-аукционе». По их словам, победитель должен был получить в свое распоряжение не только максимальную денежную ставку, но и главный приз – автомобиль. В надежде на выигрыш, заявительница решилась на риск и перевела все свои сбережения – 27 тысяч рублей.

Однако вскоре после перевода собеседники перестали выходить на связь. Осознав, что стала жертвой мошенников, потерпевшая обратилась в полицию.

Это очередной случай, когда граждане становятся жертвами злоумышленников, обещающих легкие деньги и дорогие призы. Полицейские призывают жителей региона быть бдительными и не переводить деньги незнакомым лицам, даже если их предложения кажутся очень привлекательными!    

 

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
84-летний житель Сызрани отдал аферистам сбережения, чтобы спасти дочь, якобы попавшую в ДТП
24 марта 2026, 10:19
Он продиктовал свой адрес звонившему и вскоре к нему приехала женщина, под видом сотрудника правоохранительных органов. Криминал
367
Россиян начали обманывать с помощью подписки на сериалы за 10 рублей
23 марта 2026, 11:08
Мошенники тщательно продумывают схему: их ресурсы внешне напоминают добросовестные сервисы, включая наличие пользовательского соглашения. Криминал
471
Житель Самары по указанию мошенников перевел на "безопасный" счет 1,8 млн рублей
23 марта 2026, 09:57
Работнику одного из предприятий 1962г.р. позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Криминал
457
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил самарских работников культуры с профессиональным праздником
25 марта 2026  09:39
202
414
694
737
633
Весь список