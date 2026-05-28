На идеальный отпуск в 2026 году, по мнению самарцев, необходимо 204 тыс. рублей на человека
Начался прием заявок на Международный фотоконкурс "Женщина-фермер: Лица Земли"
1 июня (понедельник) Музей Эльдара Рязанова и Музей-галерея «Заварка» проведут несколько мероприятий ко Дню защиты детей
Победитель конкурса грантов для НКО организовал студенческий турнир по дзюдо в Самарской области
Вячеслав Федорищев поздравил самарских пограничников с праздником
Выпускникам посоветовали отказаться от мемов в сочинении ЕГЭ
РКС-Самара и УК против засоров канализации
Минтранс предложил оплачивать парковку в течение суток без штрафа
В Самарской области жертвой мошенников стала 36-летняя домохозяйка

В Самарской области жертвой мошенников стала 36-летняя домохозяйка

В Самарской области полицейскими по факту мошенничества, якобы связанного с деятельностью одного из маркетплейсов, возбуждено уголовное дело.

Жертвой злоумышленников стала 36-летняя домохозяйка, которая поверила заманчивому предложению о лёгком заработке, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Женщине поступило сообщение о возможности дополнительного дохода — ей предложили участвовать в «продвижении товаров» путём повышения их рейтинга. Мошенники убедили жительницу Куйбышевского района областного центра, что для начала работы необходимо внести символический взнос, который якобы вернётся после выполнения первого задания.
Не подозревая о подвохе, потерпевшая перевела злоумышленникам свыше 13,5 тысяч рублей. После этого «работодатели» заблокировали ее аккаунт.
Полицейские проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий для установления личностей и задержания злоумышленников.
Полиция предупреждает: преступники постоянно совершенствуют свои схемы обмана, играя на желании людей быстро заработать. Если вы столкнулись с подобным предложением или уже стали жертвой мошенников — незамедлительно обращайтесь в полицию.

Вячеслав Федорищев поздравил самарских пограничников с праздником
28 мая 2026  11:11
Вячеслав Федорищев поздравил самарских пограничников с праздником
121
27 мая на совещании в облправительстве под председательством губернатора Вячеслава Федорищева обсудили состояние сферы малого и среднего предпринимательства и актуальные меры ее поддержки с участием представителей предпринимательского сообщества региона.
27 мая 2026  18:55
Вячеслав Федорищев обсудил меры поддержки МСП на оперативном совещании с участием представителей бизнеса
592
Вопрос развития маломерного судостроения обсудили на оперативном совещании в Правительстве Самарской области в среду, 27 мая.
27 мая 2026  18:07
Вячеслав Федорищев поручил облправительству решить вопрос поддержки судостроителей
618
Сегодня, 27 мая, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание. Оно прошло в Тольятти. Одним из вопросов повестки рассмотрели состояние пассажирского водного транспорта и меры по обновлению флота.
27 мая 2026  17:57
Вячеслав Федорищев поручил усилить работу по речным перевозкам
607
В этом году традиционный Грушинский фестиваль не состоится
27 мая 2026  09:05
В этом году традиционный Грушинский фестиваль не состоится
483
