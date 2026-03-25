Самарцы рассказали, как относятся к татуировкам

В опросе SuperJob участвовали представители кадровых служб компаний и экономически активные жители из города.



Наличие татуировок не может служить формальным юридическим основанием для отказа в приеме на работу, однако в ряде профессиональных сфер — банковском деле, отделах продаж и по работе с клиентами премиальных сегментов — сохраняются негласные корпоративные стандарты внешности. 13% рекрутеров признались, что в их практике были случаи отказа в трудоустройстве именно из-за наличия татуировок. Доля работодателей, ни разу не отказывавших соискателям по данному признаку, составляет 83%. Судя по комментариям представителей компаний, из-за наличия крупных или многочисленных татуировок отказ получали претенденты на позиции хостес, секретарей, администраторов клиник, эйчаров, приемщиков заказов, снабженцев, продавцов-консультантов косметики, фармацевтов, медицинских сестер и руководителей различного уровня.



26% самарцев положительно реагируют на татуировки, отрицательно — 45%. Любопытно, что симпатия к татуировкам выше у женщин (29%), чем у мужчин (23%), а также у молодежи до 25 лет (51%) и людей со средним профессиональным образованием (37%).



Что же касается готовности сделать татуировку, то сегодня на подобный шаг готовы пойти 10% опрошенных. Среди молодых людей до 25 лет таких 26%. А среди тех, у кого уже есть татуировки, 45% хотят добавить новые.



Время проведения: 1—23 марта 2026 года

