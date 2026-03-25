Спрос на офисных специалистов с навыками работы с ИИ этой зимой вырос на 34%
Спрос на офисных специалистов с навыками работы с ИИ этой зимой вырос на 34%
Разработан первый в России ГОСТ на определение растительных сахаров в мёде
Разработан первый в России ГОСТ на определение растительных сахаров в мёде
Специалисты "РКС-Самара" спасли водоотведение на пр.Кирова - от засора с лимоном
Специалисты "РКС-Самара" спасли водоотведение на пр.Кирова - от засора с лимоном
Молодёжный этноквиз «Традиции и обычаи народов России» прошёл в самарском Доме дружбы народов
Молодёжный этноквиз «Традиции и обычаи народов России» прошёл в самарском Доме дружбы народов
Общество «Знание» запустило цикл лекций, посвященный героям нашей Родины
Общество «Знание» запустило цикл лекций, посвященный героям нашей Родины
В аэропорту в Курумоче нашли 4,4 млн в карманах пассажира
В аэропорту в Курумоче нашли 4,4 млн в карманах пассажира
чаще всего стажировки в I квартале 2026 года предлагали поварам
Чаще всего стажировки в I квартале 2026 года предлагали поварам
В Самарской области заработал чат-бот для жалоб жителей на вывоз ТКО
В Самарской области заработал чат-бот для жалоб жителей на вывоз ТКО
Самарцы рассказали, как относятся к татуировкам

Самарцы рассказали, как относятся к татуировкам

В опросе SuperJob участвовали представители кадровых служб компаний и экономически активные жители из города.

Наличие татуировок не может служить формальным юридическим основанием для отказа в приеме на работу, однако в ряде профессиональных сфер — банковском деле, отделах продаж и по работе с клиентами премиальных сегментов — сохраняются негласные корпоративные стандарты внешности. 13% рекрутеров признались, что в их практике были случаи отказа в трудоустройстве именно из-за наличия татуировок. Доля работодателей, ни разу не отказывавших соискателям по данному признаку, составляет 83%. Судя по комментариям представителей компаний, из-за наличия крупных или многочисленных татуировок отказ получали претенденты на позиции хостес, секретарей, администраторов клиник, эйчаров, приемщиков заказов, снабженцев, продавцов-консультантов косметики, фармацевтов, медицинских сестер и руководителей различного уровня.


26% самарцев положительно реагируют на татуировки, отрицательно — 45%. Любопытно, что симпатия к татуировкам выше у женщин (29%), чем у мужчин (23%), а также у молодежи до 25 лет (51%) и людей со средним профессиональным образованием (37%).

Что же касается готовности сделать татуировку, то сегодня на подобный шаг готовы пойти 10% опрошенных. Среди молодых людей до 25 лет таких 26%. А среди тех, у кого уже есть татуировки, 45% хотят добавить новые.

Время проведения: 1—23 марта 2026 года

Названы любимые кухни мира у россиян
25 марта 2026, 11:37
Названы любимые кухни мира у россиян
Аналитики обратили внимание, что в регионах России сильно отличается спрос на кухни мира. Общество
Каждый третий житель Самары считает, что раздельный сон только укрепляет отношения
25 марта 2026, 09:46
Каждый третий житель Самары считает, что раздельный сон только укрепляет отношения
В реальности раздельно спят лишь 13% опрошенных, еще 14% рассматривают такой вариант в перспективе, если проблемы со сном обострятся/ Общество
более 55% россиян хотя бы раз верили фейкам
25 марта 2026, 09:34
Более 55% россиян хотя бы раз верили фейкам
57,5% россиян доверяют официальным заявлениям государственных органов и компаний, 35% опираются на научные публикации. Общество
Вячеслав Федорищев поздравил самарских работников культуры с профессиональным праздником
25 марта 2026  09:39
Вячеслав Федорищев поздравил самарских работников культуры с профессиональным праздником
Дептранс Самары возглавил Андрей Карпочев
24 марта 2026  11:00
Дептранс Самары возглавил Андрей Карпочев
В Самаре снова пытаются найти перевозчика на 46-й автобусный маршрут
23 марта 2026  13:46
В Самаре снова пытаются найти перевозчика на 46-й автобусный маршрут
1 апреля на портале Госуслуг стартует прием заявлений в первые классы школ Самарской области
23 марта 2026  13:40
1 апреля на портале Госуслуг стартует прием заявлений в первые классы школ Самарской области
Идет прием заявок на региональный этап конкурса Экспортер года
23 марта 2026  12:38
Идет прием заявок на региональный этап конкурса Экспортер года
