более 55% россиян хотя бы раз верили фейкам

В эпоху цифровых технологий и мгновенного доступа к информации россияне сталкиваются с растущей угрозой фейковых новостей. Согласно данным исследования коммуникационного агентства «Дела PR», 55% респондентов уже встречались с непроверенными данными и отмечают, что отличить ее от правды становится всё труднее. С данными опроса ознакомились 25 марта «Известия».

Оказалось, что 57,5% россиян доверяют официальным заявлениям государственных органов и компаний, 35% опираются на научные публикации. Однако 30% предпочитают полагаться на свои знания и интуицию. Еще треть (30%) россиян отметила, что в Telegram и экспертных блогах растет значение качественного контента. При этом доверие к «сарафанному радио» остается минимальным.

Кроме того, уровень верификации информации остается невысоким: лишь 15% респондентов всегда проверяют источники перед распространением. Еще 35% делают это выборочно, а около четверти (25%) опрошенных предпочитают не делиться новостями вовсе. Это создает условия для быстрого распространения фейков и их закрепления в информационном поле, что может подорвать доверие к проверенным новостям.

Несмотря на заявленную уверенность в надежности источников, аудитория по-прежнему сталкивается с дезинформацией. Наиболее уязвимой сферой четверть опрошенных считает политику и геополитику. Почти треть респондентов (32,5%) отметили высокие риски фейковых сообщений в вопросах здоровья, около 27,5% указали на медиа, а примерно четверть (25%) — на экономику. Дезинформация может напрямую повлиять на безопасность граждан и сформировать ошибочное поведение в критических ситуациях.