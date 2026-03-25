Спрос на офисных специалистов с навыками работы с ИИ этой зимой вырос на 34%
Разработан первый в России ГОСТ на определение растительных сахаров в мёде
Специалисты "РКС-Самара" спасли водоотведение на пр.Кирова - от засора с лимоном
Молодёжный этноквиз «Традиции и обычаи народов России» прошёл в самарском Доме дружбы народов
Общество «Знание» запустило цикл лекций, посвященный героям нашей Родины
В аэропорту в Курумоче нашли 4,4 млн в карманах пассажира
чаще всего стажировки в I квартале 2026 года предлагали поварам
В Самарской области заработал чат-бот для жалоб жителей на вывоз ТКО
Самарская область побила очередной рекорд по теплу

23 марта в Самарской области был зафиксирован новый температурный рекорд. Температура воздуха превысила максимальные показатели, зафиксированные за весь период метеорологических наблюдений в данном регионе.

В Самарской области в марте были зафиксированы аномально высокие температуры, свидетельствующие о значительных отклонениях от климатических норм региона. В Самаре максимальная температура достигла +11,5°C, что превышает предыдущий рекорд, установленный в 2023 году и составлявший +10,1°C. В Тольятти температурный показатель поднялся до +10,8°C, что на 0,2°C выше значения, зафиксированного в 2023 году. В Серноводске также наблюдался температурный максимум в +11,3°C, что превосходит результат, достигнутый в 2022 году на 2,8°C.

В Клявлино температура достигла +9,4°C, а в Новодевичьем зафиксирована аномалия в +12,5°C, что побило рекорд 2014 года. Таким образом, 23 марта 2024 года стало самым теплым днем в истории метеорологических наблюдений для ряда административных районов Самарской области. Эти данные подтверждают тенденцию к изменению климатических условий в регионе, требующую дальнейшего изучения и анализа, пишет ПроГородСамара.

Вячеслав Федорищев поздравил самарских работников культуры с профессиональным праздником
25 марта 2026  09:39
Дептранс Самары возглавил Андрей Карпочев
24 марта 2026  11:00
В Самаре снова пытаются найти перевозчика на 46-й автобусный маршрут
23 марта 2026  13:46
1 апреля на портале Госуслуг стартует прием заявлений в первые классы школ Самарской области
23 марта 2026  13:40
Идет прием заявок на региональный этап конкурса Экспортер года
23 марта 2026  12:38
