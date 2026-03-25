В Самарской области Волга освободится ото льда раньше обычного

В Самарской области ото льда Волга освободиться на шесть дней раньше привычных графиков. Уровень воды в реках выше нормы, а на поверхности наблюдают ледоход и остатки льда у берегов. Об этом сообщает «Волга Ньюс» со ссылкой на начальника отдела метеорологии Гидрометцентра ФГБУ «Приволжское УГМС» Вячеслава Демина.

«У Самары Саратовское водохранилище освободится ото льда в конце первой или начале второй декады апреля. В Тольятти это случится немного позже. Там вскрытие реки прогнозируют во второй декаде месяца», – говорится в сообщении.

Пока в районе Тольятти еще сохраняется ледостав. Уровень воды там выше нормы почти на полтора метра. Точный прогноз по максимальному подъему воды в Самарской области подготовят в апреле. Работники сделают это сразу после того, как утвердят графики сбросов воды в сторону Нижней Волги.