7 феврая на площади Куйбышева стать участниками соревнования могут все желающие независимо от возраста и уровня спортивной подготовки. 
Самарцев приглашают к участию в соревнованиях по конькобежному спорту «Лед надежды нашей»
Гинекологическое отделение Клиник СамГМУ приобрело современный биполярный гистерорезектоскоп, который позволяет ускорить проведение операций, повысить их безопасность и сделать вмешательства максимально щадящими для пациенток.
Новое оборудование Клиник СамГМУ расширяет возможности малоинвазивной хирургии в гинекологии
В мешках находилось 3 килограмма 516 граммов  марихуаны.
У 40-летнего жителя Похвистневского района полицейские изъяли мешки с  марихуаной
По информации Приволжского УГМС утром и днем 28 января местами в Самарской области ожидается усиление южного, юго-западного ветра, порывы 15-18 м/с.
28 января в регионе ожидается усиление ветра
В помощь бойцам в Самаре в 2025 году открылся реабилитационный центр «Орто-Инновации»
«Своих не бросаем»: история возвращения к жизни ветерана СВО Дмитрия Киселёва и новое призвание
Финалисты получат не просто призы – им начислят дополнительные баллы при поступлении в Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН).
Продолжается прием заявок на 5-й сезон конкурса научно-популярного видео «Знаешь?Научи!»
64 тысячи человек получили знаки ГТО в Самарской области в 2025 году
В Самаре снова обсуждают запуск поезда до Казани
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.01
0.09
EUR 90.29
1.23
В Управлении на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу подведены итоги работы за 2025 год

142
В Управлении на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу подведены итоги работы за 2025 год

В работе коллегии в режиме видео-конференц-связи принял участие заместитель начальника Главного управления на транспорте МВД России полковник полиции Андрей Коростей.
На мероприятие были приглашены представители Аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в ПФО, администрации региона и другие представители взаимодействующих, правоохранительных и надзорных органов.

Открывая заседание, заместитель начальника Главного управления на транспорте МВД России полковник полиции Андрей Коростей поблагодарил личный состав за работу и отметил, что сотрудники УТ МВД России по ПФО выполнили на должном уровне поставленные задачи по обеспечению правопорядка и общественной безопасности.
Деятельность аппарата Управления и подчиненных линейных органов была направлена на укрепление безопасности и правопорядка на объектах транспортной инфраструктуры Приволжского, Центрального, Южного и Уральского федеральных округов, обеспечение защиты пассажиров от преступных посягательств, повышение уровня доверия населения к деятельности транспортной полиции.
Принятые меры позволили не допустить усиления криминальной активности, минимизировать угрозу несанкционированного вмешательства в работу железнодорожного, водного и воздушного транспорта. 
Поставленные задачи выполнялись в тесном взаимодействии с правоохранительными органами и силовыми структурами Приволжского и Южного федеральных округов, Приволжской, Южной и Московской межрегиональной транспортными прокуратурами, Центральным и Западным межрегиональными следственными управлениями на транспорте СК России и другими ведомствами.

– Во взаимодействии с органами безопасности, контрольными и надзорными ведомствами важно укрепить работу по защите граждан от преступных посягательств, борьбе с экономическими правонарушениями и коррупцией, выявлению киберпреступлений, противодействию незаконной миграции, – отметил в своем выступлении заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в ПФО Игорь Паньшин. 

В 2025 году по территории обслуживания Управления проследовало свыше 430 тысяч пассажирских поездов, в том числе свыше десяти тысяч с детскими группами. Сопровождено свыше 60 тысяч поездов, в том числе более полутора тысяч поездов с детьми, также сопровождались все прогулочные рейсы с детскими группами на водном транспорте, контролировалась перевозка детей авиарейсами.
Личным составом Управления в тесном взаимодействии с коллегами из территориальных органов внутренних дел на региональном уровне реализованы мероприятия по обеспечению правопорядка и безопасности в период проведения свыше 170 общественно и социально значимых мероприятий, в том числе международного уровня.
В рамках реализации Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации созданы 4 пункта миграционного контроля в Казанском, Средневолжском, Уфимском и Астраханском линейных органах.
В целом, в 2025 году Управлением совместно с взаимодействующими органами сохранен контроль над оперативной обстановкой.
На участке обслуживания УТ МВД России по ПФО число преступлений, совершенных в общественных местах, сократилось на 17%.
Меньше на обслуживаемых объектах совершено преступлений против личности, против собственности, в том числе краж, не допущено разбойных нападений.
Значительно увеличилось число выявленных преступлений по линии борьбы с незаконным оборотом, из незаконного оборота изъято более 400 килограммов наркотиков. 
Совместно с взаимодействующими органами раскрыто 39 преступлений, связанных с террористическими посягательствами на объекты транспорта.
– Тесное взаимодействие по различным вопросам служебной деятельности налажено не только с Приволжской, Южной и Московской межрегиональной транспортными прокуратурами, – отметил начальник Управления генерал-майор полиции Игорь Авдеев, – а также с Центральным и Западным межрегиональными следственными управлениями на транспорте СК России, которыми расследовано 577 преступлений, зарегистрированных в УТ МВД России по ПФО, из которых 503 совместно раскрыты. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить все взаимодействующие структуры, в лице присутствующих здесь руководителей, за ежедневную совместную работу и оказание содействия в решении наиболее трудных вопросов.

Пресс-служба УТ МВД России по ПФО

