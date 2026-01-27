В Управлении на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу подведены итоги работы за 2025 год

В работе коллегии в режиме видео-конференц-связи принял участие заместитель начальника Главного управления на транспорте МВД России полковник полиции Андрей Коростей.

На мероприятие были приглашены представители Аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в ПФО, администрации региона и другие представители взаимодействующих, правоохранительных и надзорных органов.

Открывая заседание, заместитель начальника Главного управления на транспорте МВД России полковник полиции Андрей Коростей поблагодарил личный состав за работу и отметил, что сотрудники УТ МВД России по ПФО выполнили на должном уровне поставленные задачи по обеспечению правопорядка и общественной безопасности.

Деятельность аппарата Управления и подчиненных линейных органов была направлена на укрепление безопасности и правопорядка на объектах транспортной инфраструктуры Приволжского, Центрального, Южного и Уральского федеральных округов, обеспечение защиты пассажиров от преступных посягательств, повышение уровня доверия населения к деятельности транспортной полиции.

Принятые меры позволили не допустить усиления криминальной активности, минимизировать угрозу несанкционированного вмешательства в работу железнодорожного, водного и воздушного транспорта.

Поставленные задачи выполнялись в тесном взаимодействии с правоохранительными органами и силовыми структурами Приволжского и Южного федеральных округов, Приволжской, Южной и Московской межрегиональной транспортными прокуратурами, Центральным и Западным межрегиональными следственными управлениями на транспорте СК России и другими ведомствами.

– Во взаимодействии с органами безопасности, контрольными и надзорными ведомствами важно укрепить работу по защите граждан от преступных посягательств, борьбе с экономическими правонарушениями и коррупцией, выявлению киберпреступлений, противодействию незаконной миграции, – отметил в своем выступлении заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в ПФО Игорь Паньшин.

В 2025 году по территории обслуживания Управления проследовало свыше 430 тысяч пассажирских поездов, в том числе свыше десяти тысяч с детскими группами. Сопровождено свыше 60 тысяч поездов, в том числе более полутора тысяч поездов с детьми, также сопровождались все прогулочные рейсы с детскими группами на водном транспорте, контролировалась перевозка детей авиарейсами.

Личным составом Управления в тесном взаимодействии с коллегами из территориальных органов внутренних дел на региональном уровне реализованы мероприятия по обеспечению правопорядка и безопасности в период проведения свыше 170 общественно и социально значимых мероприятий, в том числе международного уровня.

В рамках реализации Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации созданы 4 пункта миграционного контроля в Казанском, Средневолжском, Уфимском и Астраханском линейных органах.

В целом, в 2025 году Управлением совместно с взаимодействующими органами сохранен контроль над оперативной обстановкой.

На участке обслуживания УТ МВД России по ПФО число преступлений, совершенных в общественных местах, сократилось на 17%.

Меньше на обслуживаемых объектах совершено преступлений против личности, против собственности, в том числе краж, не допущено разбойных нападений.

Значительно увеличилось число выявленных преступлений по линии борьбы с незаконным оборотом, из незаконного оборота изъято более 400 килограммов наркотиков.

Совместно с взаимодействующими органами раскрыто 39 преступлений, связанных с террористическими посягательствами на объекты транспорта.

– Тесное взаимодействие по различным вопросам служебной деятельности налажено не только с Приволжской, Южной и Московской межрегиональной транспортными прокуратурами, – отметил начальник Управления генерал-майор полиции Игорь Авдеев, – а также с Центральным и Западным межрегиональными следственными управлениями на транспорте СК России, которыми расследовано 577 преступлений, зарегистрированных в УТ МВД России по ПФО, из которых 503 совместно раскрыты. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить все взаимодействующие структуры, в лице присутствующих здесь руководителей, за ежедневную совместную работу и оказание содействия в решении наиболее трудных вопросов.

Пресс-служба УТ МВД России по ПФО