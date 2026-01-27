Биографический фильм «Высоцкий. Неизвестные страницы...»: премьера в Самаре

К 88‑летию со дня рождения заслуженного артиста РСФСР Владимира Семёновича Высоцкого на большие экраны выходит продолжение кинопроекта режиссёра Анатолия Бальчева — «Высоцкий. Неизвестные страницы…». Вторая часть стала логическим продолжением фильма «Одесская тетрадь», представленного зрителю в январе 2023 года.

Откровенный разговор с легендой, документально‑художественная картина открывает малоизвестные страницы жизни Высоцкого — поэта, актёра, барда и бунтаря, чьё творчество рождалось на разрыв, «на пределе», словно проживалось кровью. Россия и Франция, США и Канада, Италия, Мексика — география фильма так же широка, как и масштаб личности Высоцкого. Его короткий, но огненный путь, полный сопротивления времени и системе, до сих пор вызывает споры и не оставляет равнодушных.

Фильм уже получил международное признание: мировая премьера состоялась в Лондоне на кинофестивале SIFFA, где картина стала фильмом‑закрытия. Специальные показы прошли в рамках Каннского и Венецианского кинофестивалей в 2025 году.

Российский прокат стартовал в Москве (21 января) и Санкт‑Петербурге (23 января), в феврале 2026 года фильм увидят зрители Уфы и Казани.

Режиссёр: Анатолий Бальчев

В ролях: Василий Мищенко, Евгений Ткачук, Сергей Лосев, Максим Севриновский

В Самаре премьера состоится при поддержке Группы компаний «ВОЛГАТРАНССТРОЙ».

Будем признательны, если вы расскажете об этом значимом культурном событии на страницах ваших СМИ.