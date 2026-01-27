В Самарской области отметили День российского студенчества творчеством, балами и зимними состязаниями

В Самарской области День российского студенчества прошёл в сочетании творческих, духовных и спортивных форматов. В городах и районах региона для студентов организовали концерты, балы, встречи с руководителями, квартирники и выездные активности на свежем воздухе.

25 января в России отмечается двойной праздник: День российского студенчества и день памяти святой мученицы Татианы. Татиана Римская почитается как покровительница учащихся. В 1755 году в этот день императрица Елизавета Петровна подписала указ об основании Московского университета, и с тех пор в храмах по всей стране проходят богослужения, на которых, в том числе, студенты обращаются к святой за помощью в учёбе и постижении наук.



В Самаре в Молодёжном центре прошёл атмосферный квартирник: более ста студентов собрались, чтобы отметить праздник и показать свои таланты. В программе были театральные миниатюры, вокальные выступления, танцы, авторские стихи и стендап. Участникам рассказали о возможностях, которые открывают в 2026 году проекты Росмолодёжи, а также отдельно поздравили Веронику Горную, получившую Благодарственное письмо Губернатора Самарской области за вклад в развитие добровольческого движения: в составе волонтёрского корпуса #МЫВМЕСТЕ она работала в Анапе и помогала ликвидировать последствия ЧС на Чёрном море.



В Тольятти прошёл Межвузовский бал студентов. В зале Поволжской академии образования и искусств имени Святителя Алексия танцевали 65 пар из восьми образовательных организаций Самарской области. Студенты подготовили полонез, вальс и другие классические танцы, а сама дата стала поводом вернуть традицию торжественных балов. В рамках праздника тольяттинским студентам вручили сертификаты на стипендию Губернатора Самарской области; всего по итогам семестра её получили 108 студентов региона.

В Самаре на склонах Красной Глинки прошли «Холодные игры» – зимние состязания ко Дню студента. Десять команд проверяли себя на выносливость, сплочённость и умение работать вместе. Победителем стала команда «Космос» Самарского техникума авиационного и промышленного машиностроения имени Д. И. Козлова.

Праздничные программы ко Дню студента прошли и в муниципалитетах. В Новокуйбышевске для ребят организовали концерт и тематические активности во Дворце культуры «Нефтяник». В Сызранском районе в учреждениях культуры состоялись квизы, лекции и встречи в неформальном формате, которые объединили студентов и работающую молодёжь.

Мероприятия ко Дню российского студенчества в Самарской области проходят в рамках реализации национального проекта «Молодёжь и дети», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Студенческая программа продолжится и в начале февраля. 1 февраля на площади Славы в Самаре для студентов и работающей молодёжи организуют массовое катание на льду с праздничной программой.