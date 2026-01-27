В Нефтегорске началось строительство современного корпуса общеобразовательной школы

Реализация проекта ведется по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева за счет средств федерального и регионального бюджета.

В городе, где проживает 17 920 человек, школа № 2 является важным образовательным центром. Сейчас здесь обучаются около 700 детей. Новый корпус создается для того, чтобы учебный процесс стал комфортнее и безопаснее, а ученики получили дополнительные возможности для развития и творческих занятий.

Проект предусматривает возведение трёхэтажного Г-образного здания площадью порядка 1 741 м². В корпусе разместятся информационный центр с библиотекой, актовый зал на 300 мест, современные учебные кабинеты, а также вспомогательные и общественные помещения.

При строительстве особое внимание уделяется безопасности и удобству. Здание будет оснащено современными системами вентиляции, отопления и пожарной безопасности. Сейчас на объекте ведутся работы по возведению подземной части здания и изготовлению металлоконструкций.

Фото – минстрой Самарской области