В Самаре ищут подрядчика для ремонта трамваев «Львенок» и «Витязь-М»

Начальная цена контракта составляет 1,6 млн рублей. За эти деньги нужно восстановить работоспособность двух вагонов.

Информация о контракте появилась на сайте госзакупок 26 января. Окрасить трамваи, доставить и установить стекла, капоты и другое оборудование нужно до 28 февраля нынешнего года.

Детали для «Львенка» и «Витязя-М» необходимо довезти до городского трамвайно-троллейбусного депо на улице Мичурина, 3.

«Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту от повреждений или порчи во время транспортировки и хранения», — говорится в документах к контракту.

Заявки на участие в торгах принимают до 11 февраля. Итоги подведут в тот же день, пишет Самара-МК.