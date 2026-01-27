30 января в Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»

30 января (пятница) в 18.30 пройдет кураторская экскурсия (6+) по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды» (6+). Ее проведет старший научный сотрудник «Заварки» Кирилл Гуров.

Экспозиция посвящена истории дома, в котором разместилась «Заварка». Представленные предметы и воспоминания позволяют сформировать память о месте и посмотреть на себя и свою связь с городом с другого ракурса. На экскурсии гости узнают о судьбе дома Маштакова, рассмотрят его дворовое пространство, увидят структуру деревянного здания через отдельные элементы (резные детали и предметы быта, найденные в процессе реставрации), а также примерят на себя роль жителя доходного дома, прочитав советы в дореволюционных журналах.

«Мы поговорим о том, как место формирует нас, и как мы, в свою очередь, наделяем его частичкой себя, – объясняют организаторы. – Сквозь призму разных времен года посмотрим на воспоминания бывших жителей и гостей дома Маштакова, почувствуем их эмоции и переживания. А еще узнаем, как район вокруг «Заварки» превратился из окраины дореволюционной Самары в культурный центр города».

Кроме того, Кирилл Гуров расскажет, как современные художники переосмысляют устные воспоминания и память места. На выставке собраны работы самарских авторов – Анастасии Альбокриновой, Сергея и Ивана Ключниковых, Полины Уваровой, Софии Светашовой.

Вход на мероприятие – 250 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cTdTl5