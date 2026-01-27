В Тольятти проводят проверку по факту ДТП, участником которого стала несовершеннолетняя

В Тольятти полицейские проводят проверку по факту ДТП, участником которого стала несовершеннолетняя. 26.01.2026 в 08:20 24-летний молодой человек, управляя автомобилем Volvo S60, двигался по ул. Шлютова со стороны ул. Лесной в направлении ул. Ленина. В пути следования возле дома № 4 по ул. Карла Маркса на нерегулируемом перекрестке улиц Карла Маркса и Шлютова при выезде со второстепенной дороги водитель не предоставил преимущества в движении автомобилю Honda Accord, под управлением 42-летнего мужчины, который двигался по главной дороге. После ДТП амбулаторное лечение медиками рекомендовано 20-летней и 17-летней девушкам-пассажирам а/м Volvo S60.