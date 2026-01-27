Я нашел ошибку
7 феврая на площади Куйбышева стать участниками соревнования могут все желающие независимо от возраста и уровня спортивной подготовки. 
Самарцев приглашают к участию в соревнованиях по конькобежному спорту «Лед надежды нашей»
Гинекологическое отделение Клиник СамГМУ приобрело современный биполярный гистерорезектоскоп, который позволяет ускорить проведение операций, повысить их безопасность и сделать вмешательства максимально щадящими для пациенток.
Новое оборудование Клиник СамГМУ расширяет возможности малоинвазивной хирургии в гинекологии
В мешках находилось 3 килограмма 516 граммов  марихуаны.
У 40-летнего жителя Похвистневского района полицейские изъяли мешки с  марихуаной
По информации Приволжского УГМС утром и днем 28 января местами в Самарской области ожидается усиление южного, юго-западного ветра, порывы 15-18 м/с.
28 января в регионе ожидается усиление ветра
В помощь бойцам в Самаре в 2025 году открылся реабилитационный центр «Орто-Инновации»
«Своих не бросаем»: история возвращения к жизни ветерана СВО Дмитрия Киселёва и новое призвание
Финалисты получат не просто призы – им начислят дополнительные баллы при поступлении в Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН).
Продолжается прием заявок на 5-й сезон конкурса научно-популярного видео «Знаешь?Научи!»
64 тысячи человек получили знаки ГТО в Самарской области в 2025 году
В Самаре снова обсуждают запуск поезда до Казани
Театр «Город» и Самарская областная библиотека приглашают на на открытый спектакль про Федота-стрельца
В «ЗИМ Галерее» самарцам расскажут, зачем нужен этикет в современном мире
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке организуют тематические дни животных
В Тольятти проводят проверку по факту ДТП, участником которого стала несовершеннолетняя

В Тольятти полицейские проводят проверку по факту ДТП, участником которого стала несовершеннолетняя

В Тольятти полицейские проводят проверку по факту ДТП, участником которого стала несовершеннолетняя. 26.01.2026 в 08:20 24-летний молодой человек, управляя автомобилем Volvo S60, двигался по ул. Шлютова со стороны ул. Лесной в направлении ул. Ленина. В пути следования возле дома № 4 по ул. Карла Маркса на нерегулируемом перекрестке улиц Карла Маркса и Шлютова при выезде со второстепенной дороги водитель не предоставил преимущества в движении автомобилю Honda Accord, под управлением 42-летнего мужчины, который двигался по главной дороге. После ДТП амбулаторное лечение медиками рекомендовано 20-летней и 17-летней девушкам-пассажирам а/м Volvo S60.

Новости по теме
Пятеро пострадавших в ДТП в Самаре!
26 января 2026, 12:44
Пятеро пострадавших в ДТП в Самаре!
Авария произошла произошло в Ленинском районе. После столкновения автомашину LADA отбросило на тротуар и бетонный забор. Происшествия
В Самаре в ДТП попали две 39-летние автомобилистка, пострадал ребенок
25 января 2026, 13:34
В Самаре в ДТП попали две 39-летние автомобилистка, пострадал ребенок
 12-летний ребенок-пассажир автомобиля Ford Focus бригадой скорой медицинской помощи доставлен в больницу, отпущен. Происшествия
В Самаре Ford Focus сбил велосипедиста
25 января 2026, 12:18
В Самаре Ford Focus сбил велосипедиста
24 января на территории региона зарегистрировано 2 ДТП, в которых пострадало 2 человека.  Происшествия
В центре внимания
Администрация города Самары подписала соглашение о сотрудничестве с Банком ДОМ.РФ
27 января 2026  10:00
Администрация города Самары подписала соглашение о сотрудничестве с Банком ДОМ.РФ
В понедельник, 26 января, Вячеслав Федорищев провел встречу со студентами СамГМУ. В ходе общения глава региона поддержал ряд их инициатив.  
26 января 2026  18:49
Вячеслав Федорищев встретился со студентами СамГМУ
Сегодня, 26 января, губернатор Вячеслав Федорищев работал в Клиниках Самарского государственного медицинского университета, где ознакомился с самыми передовыми разработками и технологиями, а также современными новыми операционными.
26 января 2026  17:56
Вячеслав Федорищев познакомился с разработками Клиник СамГМУ
Аномально низкие температуры могут стать причиной изменения режима работы школ Самарской области
25 января 2026  12:53
Аномально низкие температуры могут стать причиной изменения режима работы школ Самарской области
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов с Днём российского студенчества
25 января 2026  10:17
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов с Днём российского студенчества
