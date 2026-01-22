Я нашел ошибку
Главные новости:
За 2025 год в Средневолжском ЛУ МВД России на транспорте зарегистрировано около 5 500 заявлений, сообщений и иной информации о преступлениях, административных правонарушениях, происшествиях.
В Самаре транспортная полиция подвела итоги работы за 2025 год
В Отрадненской больнице завершается ремонт терапевтического корпуса и поставлен новый компьютерный томограф.
Андрей Орлов проверил ход ремонтных работ в терапевтическом корпусе  Отрадненской больницы
Губернатор Курской области Хинштейн госпитализирован после ДТП
В преддверии Дня российской науки в регионе будет запущен первый научно-популярный маршрут «Крылья науки».
В Самарской области будет запущен уникальный туристический маршрут «Крылья науки»
6 января 2026 года в многоквартирном доме, расположенном по пр. Карла Маркса в Сызрани, произошла коммунальная авария.
Возбуждено уголовное дело против сызранской УК из-за аварии в доме, жители которого остались без тепла
Первыми предметами, которые будут сдавать выпускники в основном периоде, станут история, литература и химия 1 июня.
Более 5 тысяч выпускников самарских школ до 2 февраля выберут предметы для сдачи ЕГЭ
29 января в Самаре состоится ознакомительная лекция, на которой инструкторы расскажут, где искать информацию о поисках, как можно помочь и как присоединиться к поисковому добровольчеству.
Практическое занятие по поиску людей в городских условиях прошло в Самаре
Участникам предстояло проявить эрудицию, ведь вместо привычных строк песен перед ними были загадки в виде картинок, символов и ребусов, по которым нужно было определить известную мелодию.
В ИК-15 УФСИН СО прошла музыкальная викторина «Угадай мелодию»
21 января в Самаре стартовал интеллектуальный турнир «Куйбышев – запасная столица»
В губернии проходят соревнования по борьбе панкратион
«Цифровая Россия»: ПГУТИ стал площадкой для будущих IT-талантов

«Цифровая Россия»: ПГУТИ стал площадкой для будущих IT-талантов

При поддержке партпроекта «Единой России» завершился региональный этап Всероссийской олимпиады по информатике. Учащиеся 9-11 классов продемонстрировали проекты в сфере информационной безопасности и искусственного интеллекта. 

В Самаре подвели итоги масштабного образовательного события — на базе Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) успешно прошел региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по информатике. В этом году соревнования среди старшеклассников проводились по двум наиболее востребованным и стратегическим профилям: «Информационная безопасность» и «Искусственный интеллект». Всего в интеллектуальных состязаниях приняли участие 34 представителя 9-11 классов из Самарской области.

Олимпиада, проходившая 17 и 19 января, была построена на принципах максимальной практикоориентированности. Участникам предстояло не только показать фундаментальные знания, но и пройти через серьёзные испытания, имитирующие реальные профессиональные задачи. Программа каждого из двух дней включала как защиту самостоятельно разработанных проектов, так и решение комплексных практических кейсов, требующих аналитического мышления и креативного подхода.

Особую роль в организации и проведении мероприятия сыграли цифровые волонтёры федерального партийного проекта «Цифровая Россия». Они взяли на себя ключевые логистические и координационные функции: от регистрации и навигации участников до технического обеспечения. Их усилия помогли создать для школьников особую атмосферу, максимально приближенную к рабочей среде IT-компаний, что позволило участникам полностью сосредоточиться на решении задач.

«Проведение регионального этапа столь значимой олимпиады в стенах ПГУТИ — это для нас одновременно большая ответственность и честь, — прокомментировал событие первый проректор университета, региональный координатор партпроекта «Цифровая Россия» в Самарской области Алексей Салмин. — Мы стали свидетелями не просто ученических работ, а по-настоящему зрелых проектов. Участники олимпиады по информационной безопасности демонстрировали понимание современных киберугроз и предлагали нетривиальные способы защиты, а юные специалисты по AI представляли работающие прототипы систем, способных анализировать данные и принимать решения. Видно, что эти ребята уже мыслят категориями будущих инженеров и исследователей».

Члены жюри, в состав которого вошли преподаватели университета и эксперты отрасли, единогласно отметили высокий уровень подготовки всех участников. По их словам, каждая представленная работа отличалась глубиной проработки темы, актуальностью и явной увлечённостью авторов миром цифровых технологий.

Для талантливых школьников олимпиада стала не только возможностью продемонстрировать свой высокий уровень, но и важной ступенью в профессиональной навигации. Победители и призёры регионального этапа получат право представлять Самарскую область на федеральном уровне, а также серьёзные преимущества при поступлении в ведущие IT-вузы страны. 

Напомним, что в Народной программе Партии «Единая Россия» особое внимание уделено роли цифровизации в промышленности, экономике и социальной сфере. Партийный проект «Цифровая Россия» направлен на поддержку российских специалистов, развитие российских IT-компаний и сервисов, а также обеспечение доступной цифровой среды для всех пользователей, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

В Самаре идет обновление подвижного состава и создание интуитивно понятной и безопасной системы общественного транспорта
22 января 2026  10:50
В Самаре идет обновление подвижного состава и создание интуитивно понятной и безопасной системы общественного транспорта
388
Сегодня, 21 января, губернатор встретился с лауреатами стипендии Президента Российской Федерации в рамках празднования Дня аспиранта – одного из значимых профессиональных праздников молодых ученых России.
21 января 2026  22:59
Вячеслав Федорищев поздравил лауреатов президентской стипендии с Днем аспиранта
422
Вячеслав Федорищев поздравил аспирантов Самарской области
21 января 2026  12:23
Вячеслав Федорищев поздравил аспирантов Самарской области
393
7 рыбаков получили предупреждение за незаконный выход на лед в Самаре с начала сезона
21 января 2026  11:34
7 рыбаков получили предупреждение за выход на лед в Самаре с начала сезона
382
В Самаре за сутки 20 января вывезли 5 700 тонн снега
21 января 2026  09:59
В Самаре за сутки 20 января вывезли 5 700 тонн снега
397
