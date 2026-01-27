Я нашел ошибку
Минздрав сократил сроки лечения гриппа почти в два раза
Ученые Самарского университета участвовали в создании левитатора для разработки "рецептуры" новых ракетных топлив
Театр «Город» и Самарская областная библиотека приглашают на на открытый спектакль про Федота-стрельца
Мошенники стали использовать схему с якобы неоплаченными штрафами ГАИ
За продажу арестованного автомобиля самарца привлекли к уголовной ответственности и оштрафовали
«Единая Россия» и Кабмин подвели промежуточные итоги работы по народной программе партии
Отделение СФР по Самарской области проиндексировало страховые пенсии для 835 тысяч жителей региона в январе
Администрация города Самары подписала соглашение о сотрудничестве с Банком ДОМ.РФ
За продажу арестованного автомобиля самарца привлекли к уголовной ответственности и оштрафовали

В рамках работы по принудительному взысканию задолженности с жителя Самарской области судебный пристав арестовал транспортное средство гражданина для последующей реализации его на торгах. Сотрудник Службы оставил автомобиль марки «AUDI» на ответственное хранение должнику и предупредил, что за сокрытие, отчуждение или продажу арестованного имущества подразумевает уголовная ответственность.
Мужчина, зная о последствиях продажи арестованного имущества, решил транспортное средство реализовать. С целью получения личной выгоды должник заключил сделку купли-продажи, после чего передал арестованное имущество покупателю, который принял его и оплатил должнику оговоренную стоимость.
В ходе осуществления проверки сохранности арестованного имущества судебным приставом установлено, что по месту хранения автомобиль отсутствует. На основании рапорта судебного пристава-исполнителя дознаватель возбудил уголовное дело по ч. 1
ст. 312 УК РФ.
Рассмотрев материалы дела, суд признал жителя Красноярского района виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде уголовного штрафа в размере 75 тысяч рублей.

Новости по теме
Наложенные ограничения побудили мужчину полностью погасить задолженность.
26 января 2026, 14:14
Самарец погасил долг по алиментам в 800 тысяч рублей после вмешательства судебных приставов
Наложенные ограничения побудили мужчину полностью погасить задолженность. Закон
333
В Службе самарских приставов работает «горячая» телефонная линия для военных, участвующих в спецоперации
26 января 2026, 13:26
В Службе самарских приставов работает «горячая» телефонная линия для военных, участвующих в спецоперации
Начиная с июня 2025 года ежедневно с 9.00 до 21.00 военнослужащие могу обратиться по телефону 8 (846) 266-62-43 и задать интересующий их вопрос. Общество
350
Самарец заплатит за причинение смерти по неосторожности
23 января 2026, 12:47
Самарец заплатит за причинение смерти по неосторожности
Житель Самары, во время ссоры с другим мужчиной, нанес тому один удар в область лица. Упав, потерпевший ударился головой о твердую поверхность пола. Происшествия
467
В центре внимания
Администрация города Самары подписала соглашение о сотрудничестве с Банком ДОМ.РФ
27 января 2026  10:00
Администрация города Самары подписала соглашение о сотрудничестве с Банком ДОМ.РФ
107
В понедельник, 26 января, Вячеслав Федорищев провел встречу со студентами СамГМУ. В ходе общения глава региона поддержал ряд их инициатив.  
26 января 2026  18:49
Вячеслав Федорищев встретился со студентами СамГМУ
378
Сегодня, 26 января, губернатор Вячеслав Федорищев работал в Клиниках Самарского государственного медицинского университета, где ознакомился с самыми передовыми разработками и технологиями, а также современными новыми операционными.
26 января 2026  17:56
Вячеслав Федорищев познакомился с разработками Клиник СамГМУ
413
Аномально низкие температуры могут стать причиной изменения режима работы школ Самарской области
25 января 2026  12:53
Аномально низкие температуры могут стать причиной изменения режима работы школ Самарской области
3288
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов с Днём российского студенчества
25 января 2026  10:17
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов с Днём российского студенчества
572
