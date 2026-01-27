За продажу арестованного автомобиля самарца привлекли к уголовной ответственности и оштрафовали

В рамках работы по принудительному взысканию задолженности с жителя Самарской области судебный пристав арестовал транспортное средство гражданина для последующей реализации его на торгах. Сотрудник Службы оставил автомобиль марки «AUDI» на ответственное хранение должнику и предупредил, что за сокрытие, отчуждение или продажу арестованного имущества подразумевает уголовная ответственность.

Мужчина, зная о последствиях продажи арестованного имущества, решил транспортное средство реализовать. С целью получения личной выгоды должник заключил сделку купли-продажи, после чего передал арестованное имущество покупателю, который принял его и оплатил должнику оговоренную стоимость.

В ходе осуществления проверки сохранности арестованного имущества судебным приставом установлено, что по месту хранения автомобиль отсутствует. На основании рапорта судебного пристава-исполнителя дознаватель возбудил уголовное дело по ч. 1

ст. 312 УК РФ.

Рассмотрев материалы дела, суд признал жителя Красноярского района виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде уголовного штрафа в размере 75 тысяч рублей.