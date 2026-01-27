Я нашел ошибку
Главные новости:
Минздрав сократил сроки лечения гриппа почти в два раза
Минздрав сократил сроки лечения гриппа почти в два раза
Ученые Самарского университета участвовали в создании левитатора для разработки "рецептуры" новых ракетных топлив
Ученые Самарского университета участвовали в создании левитатора для разработки "рецептуры" новых ракетных топлив
Театр «Город» и Самарская областная библиотека приглашают на на открытый спектакль про Федота-стрельца
Театр «Город» и Самарская областная библиотека приглашают на на открытый спектакль про Федота-стрельца
Мошенники стали использовать схему с якобы неоплаченными штрафами ГАИ
Мошенники стали использовать схему с якобы неоплаченными штрафами ГАИ
За продажу арестованного автомобиля самарца привлекли к уголовной ответственности и оштрафовали
За продажу арестованного автомобиля самарца привлекли к уголовной ответственности и оштрафовали
«Единая Россия» и Кабмин подвели промежуточные итоги работы по народной программе партии
«Единая Россия» и Кабмин подвели промежуточные итоги работы по народной программе партии
Отделение СФР по Самарской области проиндексировало страховые пенсии для 835 тысяч жителей региона в январе
Отделение СФР по Самарской области проиндексировало страховые пенсии для 835 тысяч жителей региона в январе
Администрация города Самары подписала соглашение о сотрудничестве с Банком ДОМ.РФ
Администрация города Самары подписала соглашение о сотрудничестве с Банком ДОМ.РФ
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.01
0.09
EUR 90.29
1.23
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Театр «Город» и Самарская областная библиотека приглашают на на открытый спектакль про Федота-стрельца
В «ЗИМ Галерее» самарцам расскажут, зачем нужен этикет в современном мире
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке организуют тематические дни животных
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Отделение СФР по Самарской области проиндексировало страховые пенсии для 835 тысяч жителей региона в январе

103
Отделение СФР по Самарской области проиндексировало страховые пенсии для 835 тысяч жителей региона в январе

С 1 января 2026 года Отделение СФР по Самарской области проиндексировало на 7,6% пенсии 835 031 гражданина — работающих и неработающих пенсионеров. Помимо страховой пенсии по старости, индексация также затронула страховые пенсии по инвалидности и по случаю потери кормильца.

Процентное повышение пенсии для всех одинаково, однако размер прибавки для каждого индивидуален и определяется исходя из размера пенсии, которую гражданин получал до индексации. Продолжительность страхового стажа пенсионера, его уровень дохода, внесенные страховые взносы и накопленные пенсионные коэффициенты определяют конечную сумму увеличенной выплаты.

Также с января увеличились фиксированная выплата, входящая в сумму страховой пенсии, и стоимость индивидуального пенсионного коэффициента. Теперь новый размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости равен 9 584,69 рублям, а стоимость одного пенсионного коэффициента составила 156,76 рублей.

Следует учесть, что пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста, а также люди с инвалидностью I группы, получают фиксированную выплату к пенсии в двойном размере.

Все перерасчеты были проведены автоматически. Обращаться с заявлением никуда не нужно.

«Поскольку в России продолжается поэтапное повышение пенсионного возраста, в 2026 году выйти на пенсию на общих основаниях смогут мужчины 1962 года рождения при достижении 64 лет, и женщины 1967 года рождения при достижении 59 лет. При этом количество их индивидуальных пенсионных коэффициентов должно быть не менее 30, а стаж — не менее 15 лет», — дополнил заместитель управляющего Отделением СФР по Самарской области Николай Просвиркин.

Если у вас есть вопросы, вы всегда можете обратиться в единый контакт-центр Социального фонда России по номеру: 8 (800) 100-00-01. Звонок бесплатный. Также вся актуальная информация размещается на официальных страницах Отделения СФР по Самарской области в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники и Telegram.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Администрация города Самары подписала соглашение о сотрудничестве с Банком ДОМ.РФ
27 января 2026  10:00
Администрация города Самары подписала соглашение о сотрудничестве с Банком ДОМ.РФ
107
В понедельник, 26 января, Вячеслав Федорищев провел встречу со студентами СамГМУ. В ходе общения глава региона поддержал ряд их инициатив.  
26 января 2026  18:49
Вячеслав Федорищев встретился со студентами СамГМУ
378
Сегодня, 26 января, губернатор Вячеслав Федорищев работал в Клиниках Самарского государственного медицинского университета, где ознакомился с самыми передовыми разработками и технологиями, а также современными новыми операционными.
26 января 2026  17:56
Вячеслав Федорищев познакомился с разработками Клиник СамГМУ
413
Аномально низкие температуры могут стать причиной изменения режима работы школ Самарской области
25 января 2026  12:53
Аномально низкие температуры могут стать причиной изменения режима работы школ Самарской области
3288
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов с Днём российского студенчества
25 января 2026  10:17
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов с Днём российского студенчества
572
Весь список