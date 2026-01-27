Отделение СФР по Самарской области проиндексировало страховые пенсии для 835 тысяч жителей региона в январе

С 1 января 2026 года Отделение СФР по Самарской области проиндексировало на 7,6% пенсии 835 031 гражданина — работающих и неработающих пенсионеров. Помимо страховой пенсии по старости, индексация также затронула страховые пенсии по инвалидности и по случаю потери кормильца.

Процентное повышение пенсии для всех одинаково, однако размер прибавки для каждого индивидуален и определяется исходя из размера пенсии, которую гражданин получал до индексации. Продолжительность страхового стажа пенсионера, его уровень дохода, внесенные страховые взносы и накопленные пенсионные коэффициенты определяют конечную сумму увеличенной выплаты.

Также с января увеличились фиксированная выплата, входящая в сумму страховой пенсии, и стоимость индивидуального пенсионного коэффициента. Теперь новый размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости равен 9 584,69 рублям, а стоимость одного пенсионного коэффициента составила 156,76 рублей.

Следует учесть, что пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста, а также люди с инвалидностью I группы, получают фиксированную выплату к пенсии в двойном размере.

Все перерасчеты были проведены автоматически. Обращаться с заявлением никуда не нужно.

«Поскольку в России продолжается поэтапное повышение пенсионного возраста, в 2026 году выйти на пенсию на общих основаниях смогут мужчины 1962 года рождения при достижении 64 лет, и женщины 1967 года рождения при достижении 59 лет. При этом количество их индивидуальных пенсионных коэффициентов должно быть не менее 30, а стаж — не менее 15 лет», — дополнил заместитель управляющего Отделением СФР по Самарской области Николай Просвиркин.

Если у вас есть вопросы, вы всегда можете обратиться в единый контакт-центр Социального фонда России по номеру: 8 (800) 100-00-01. Звонок бесплатный. Также вся актуальная информация размещается на официальных страницах Отделения СФР по Самарской области в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники и Telegram.