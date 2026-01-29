Я нашел ошибку
В Самаре до 20 марта уберут новогодние украшения с дорог

82
В Самаре до 20 марта уберут новогодние украшения с дорог

В Самаре начнётся демонтаж новогодней иллюминации вдоль областных дорог. Работы должны завершить до 20 марта 2026 года.

Украшения снимут на улице Ново-Садовой — от Полевой до проспекта Кирова, а также на Красноглинском шоссе — от моста через реку Сок до Волжского шоссе.

Работы оцениваются в 3,9 млн рублей. АО «АСАДО» планирует нанять субподрядчика для демонтажа. Кто станет исполнителем, пока не сообщается.

Договор с подрядчиком будет действовать до конца 2026 года, сообщает на сайте госзакупок, пишет Самара-МК. 

Новости по теме
В среду, 28 января, губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с победителями федеральной программы «Земский работник культуры» в Самарской области.
28 января 2026, 17:28
Вячеслав Федорищев встретился с победителями программы «Земский работник культуры»
В среду, 28 января, губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с победителями федеральной программы «Земский работник культуры» в Самарской области. Политика
440
Сегодня, 28 января, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по оказанию содействия региональным предприятиям оборонно-промышленного комплекса.
28 января 2026, 15:25
Губернатор Вячеслав Федорищев провел в Самаре заседание штаба по развитию ОПК
Сегодня, 28 января, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по оказанию содействия региональным предприятиям... Политика
473
В Самаре открыли участок улицы Мичурина
28 января 2026, 13:30
В Самаре открыли участок улицы Мичурина
Для автомобилистов сохраняются ограничения на улице Челюскинцев: проезд в районе перекрестка пока что недоступен. Транспорт
438

