В Самаре до 20 марта уберут новогодние украшения с дорог

В Самаре начнётся демонтаж новогодней иллюминации вдоль областных дорог. Работы должны завершить до 20 марта 2026 года.

Украшения снимут на улице Ново-Садовой — от Полевой до проспекта Кирова, а также на Красноглинском шоссе — от моста через реку Сок до Волжского шоссе.

Работы оцениваются в 3,9 млн рублей. АО «АСАДО» планирует нанять субподрядчика для демонтажа. Кто станет исполнителем, пока не сообщается.

Договор с подрядчиком будет действовать до конца 2026 года, сообщает на сайте госзакупок, пишет Самара-МК.