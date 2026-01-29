64 ветеранам СВО из Самары бесплатно выделили земельные участки для подсобного хозяйства.

Земельные участки, предоставляемые бесплатно ветеранам СВО, располагаются на территории Куйбышевского и Красноглинского районов города Самары, их площадь варьируется от 500 до 1000 квадратных метров.

Обратиться за получением участка может гражданин РФ, зарегистрированный в Самарской области, обладающий статусом «Ветеран боевых действий» и имеющий госнаграды РФ (звание Героя Российской Федерации, орден Российской Федерации или знак отличия ордена Святого Георгия – Георгиевский Крест), полученные за заслуги, проявленные в ходе участия в СВО. Также такое право есть у членов семей погибших участников СВО.

Ознакомиться со списком документов, которые необходимо представить, можно на сайте администрации города Самары: https://www.samadm.ru/authority/department_of_families-_custody_and_guardianship/svo/.

Заявление для постановки на учет для получения земельного участка можно подать в Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации города Самары: ул. Куйбышева, 48, каб. 22, 25 (понедельник и четверг с 9:00 до 17:00, перерыв с 12:30 до 13:20). Телефоны для справок: 8 (846) 310-31-36, 310-31-35. Также заявления можно подать через отделения МФЦ.

Фото: пресс-служба администрации Самары