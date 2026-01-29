Сотрудники «РКС-Самара» переложили 60 метров канализационной трубы на улице Воронежской в Самаре

Сотрудники цеха эксплуатации канализации «РКС-Самара» заменили канализационную линию диаметром 315 мм на улице Воронежской. Перекладка велась бестраншейным методом.

С помощью специализированного оборудования через заводные котлованы трубу протащили под землёй. Это помогло избежать масштабных земляных вскрытий, сохранить благоустройство прилегающей территории и минимизировать неудобства для жителей близлежащих домов.

Для обеспечения надёжного водоотведения по этому адресу было заменено 60 метров канализационной трубы.

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»