Самарские врачи провели сложную операцию участнику СВО и вернули ему возможность ходить

Специалисты Самарской городской клинической больницы 1 им. Н.И. Пирогова помогли участнику специальной военной операции с несросшимся переломом бедра.



Участник СВО получил ранение правого бедра в ходе выполнения боевой задачи. С момента получения травмы боец был прикован к инвалидной коляске.



По итогам комплексного обследования врачи выявили, что бедренная артерия была спаяна с костными отломками. Операционный риск был высок из-за того,что артерия могла быть повреждена в процессе, что вызвало бы массивное кровотечение, вплоть до ампутации конечности.



"Мы собрали внутрибольничный консилиум из травматологов, сосудистого хирурга, анестезиолога-реаниматолога. В ходе определили,что оперативное лечение неизбежно. Тщательно и детально спланировали ход операции, взвесили все риски. В результате избежали разрыва артерии и массивной кровопотери, конечность удалось спасти", - рассказал заведующий 30-м травматологическим отделением Александр Резниченко.



На вторые сутки после операции пациент вертикализирован и самостоятельно передвигается на костылях.

Фото: минздрав СО