Главные новости:
В феврале 2025 года лесная охрана задержала мужчину, который незаконно срубил 26 ольх в Кошкинском лесничестве для строительства бани.
В Кошкинском районе мужчина условно осужден и оштрафован за незаконную рубку деревьев
Сотрудники ГАИ Чапаевска при патрулировании на федеральном участке трассы Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград заметили на проезжей части стоящий большегруз.
Сотрудники ГАИ СО оказали помощь водителю, попавшему в трудную ситуацию на дороге
На конференции были подведены итоги работы ветеранских организаций за 2025 год и намечены цели на текущий период.
В Самаре прошла отчетная конференция ветеранов ГО и противопожарной службы региона
В 2026 году Фонд планирует выдать не менее 36 займов на сумму свыше 925 млн рублей, продолжив софинансирование инвестиционных проектов в кооперации с федеральными программами.
Госфонд развития промышленности Самарской области подвел итоги деятельности за 2025 год
28 января состоялось заседание Правительства Самарской области, которое провел Виталий Шабалатов.
На заседании Правительства Самарской области подвели итоги работы сельскохозяйственной отрасли и регионального оператора по обращению с ТКО
В Самаре свой 70-летний юбилей отметил Дворец культуры «Нефтяник». Торжественное мероприятие состоялось на этой неделе.
Самарский ДК «Нефтяник» отметил 70-летний юбилей
В 2026 году сразу в пяти школах искусств Самары появятся новые музыкальные инструменты благодаря нацпроекту «Семья».
Пять детских школ искусств Самары получат новые музыкальные инструменты и оборудование
Стать участником Акции может любой житель Самары и области. Принести книги в дар можно до 13 февраля.
Самарская областная детская библиотека принимает участие в акции «Дарите книги с любовью»
Самарские врачи провели сложную операцию участнику СВО и вернули ему возможность ходить

150
Специалисты Самарской больницы им. Н.И. Пирогова помогли участнику специальной военной операции с несросшимся переломом бедра.

Специалисты Самарской городской клинической больницы 1 им. Н.И. Пирогова помогли участнику специальной военной операции с несросшимся переломом бедра.

Участник СВО получил ранение правого бедра в ходе выполнения боевой задачи. С момента получения травмы боец был прикован к инвалидной коляске.

По итогам комплексного обследования врачи выявили, что бедренная артерия была спаяна с костными отломками. Операционный риск был высок из-за того,что артерия могла быть повреждена в процессе, что вызвало бы массивное кровотечение, вплоть до ампутации конечности.

"Мы собрали внутрибольничный консилиум из травматологов, сосудистого хирурга, анестезиолога-реаниматолога. В ходе определили,что оперативное лечение неизбежно. Тщательно и детально спланировали ход операции, взвесили все риски. В результате избежали разрыва артерии и массивной кровопотери, конечность удалось спасти", - рассказал заведующий 30-м травматологическим отделением Александр Резниченко.

На вторые сутки после операции пациент вертикализирован и самостоятельно передвигается на костылях.

 

Фото:   минздрав СО

Медицина Самара

