Минздрав сократил перечень препаратов при лечении гриппа

Минздрав сократил перечень препаратов, рекомендованных для лечения гриппа, уменьшив количество наименований с более чем 50 до 39, следует 27 января из приказа Минздрава на сайте официального портала правовой информации.

Так, из перечня лекарств, которые будут применяться к больным гриппом пациентам, были исключены психостимуляторы, пенициллины, тетрациклины, макролиды и другие средства.

Кроме того, в документе утверждены обследования, включающие до 27 лабораторных тестов, таких как анализы на вирусы гриппа, коронавирусы и другие инфекции, пишут "Известия".