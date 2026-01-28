Я нашел ошибку
Главные новости:
Вячеслав Федорищев отметил наградами отличившихся сотрудников АО «Салют»
Общественная палата города Самары представила ключевые направления работы на 2026 год
Россиянин привязал сына веревкой и спустил его с балкона многоэтажки
Выявление и решение проблем с репродуктивным здоровьем_ медики приглашают жителей пройти специализированную диспансеризацию
штрафы за шум в ночное время могут доходить до 3 тыс. рублей
В Центральном районе Тольятти водитель проехал на красный свет и сбил женщину
Нацпроект «Инфраструктура для жизни» - двигатель перемен в Самаре
«РКС-Самара» готовят реновацию сетей с научным подходом
Театр «Город» и Самарская областная библиотека приглашают на на открытый спектакль про Федота-стрельца
В «ЗИМ Галерее» самарцам расскажут, зачем нужен этикет в современном мире
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке организуют тематические дни животных
Строительство станции метро «Театральная» в Самаре составило на 77% готовности

190
На стройплощадке станции метро «Театральная» в Самаре продолжаются активные работы. По данным Минстроя Самарской области, общая готовность объекта составляет 77%, пишет Самара Онлайн 24.

На сегодняшний день завершены перегонные тоннели, продолжаются строительно-монтажные и отделочные работы, а также монтаж внутренних инженерных систем. Все работы ведутся строго по графику.

Прилегающие улицы — Галактионовская (от Вилоновской до Красноармейской), Самарская (участок между Ярмарочной) и Ново-Садовая (от Полевой до Первомайской) — остаются закрытыми уже несколько лет. В 2026 году их планируют открыть и благоустроить, что позволит восстановить маршруты общественного транспорта, включая трамваи, и нормализовать движение для жителей и гостей города, сообщает Минстрой Самарской области.

Теги: Городской транспорт

Новости по теме
С 28 января изменилось расписание автобусов из Рощинского в Южный город
28 января 2026, 10:49
В районной администрации призвали учитывать эти корректировки при планировании поездок. Общество
142
В Самаре ищут подрядчика для ремонта трамваев «Львенок» и «Витязь-М»
27 января 2026, 11:44
Окрасить трамваи, доставить и установить стекла, капоты и другое оборудование нужно до 28 февраля нынешнего года. Транспорт
286
Социальным такси в Самаре воспользовались почти 100 тысяч раз в 2025 году
26 января 2026, 14:04
Мэр Иван Носков подчеркнул: спрос на услугу и число заявок только растут. Глава Самары уточнил: социальное такси появилось в 2025-м. Транспорт
447
В центре внимания
Администрация города Самары подписала соглашение о сотрудничестве с Банком ДОМ.РФ
27 января 2026  10:00
386
В понедельник, 26 января, Вячеслав Федорищев провел встречу со студентами СамГМУ. В ходе общения глава региона поддержал ряд их инициатив.  
26 января 2026  18:49
520
Сегодня, 26 января, губернатор Вячеслав Федорищев работал в Клиниках Самарского государственного медицинского университета, где ознакомился с самыми передовыми разработками и технологиями, а также современными новыми операционными.
26 января 2026  17:56
536
Аномально низкие температуры могут стать причиной изменения режима работы школ Самарской области
25 января 2026  12:53
3398
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов с Днём российского студенчества
25 января 2026  10:17
637
