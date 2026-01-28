Строительство станции метро «Театральная» в Самаре составило на 77% готовности

На стройплощадке станции метро «Театральная» в Самаре продолжаются активные работы. По данным Минстроя Самарской области, общая готовность объекта составляет 77%, пишет Самара Онлайн 24.

На сегодняшний день завершены перегонные тоннели, продолжаются строительно-монтажные и отделочные работы, а также монтаж внутренних инженерных систем. Все работы ведутся строго по графику.

Прилегающие улицы — Галактионовская (от Вилоновской до Красноармейской), Самарская (участок между Ярмарочной) и Ново-Садовая (от Полевой до Первомайской) — остаются закрытыми уже несколько лет. В 2026 году их планируют открыть и благоустроить, что позволит восстановить маршруты общественного транспорта, включая трамваи, и нормализовать движение для жителей и гостей города, сообщает Минстрой Самарской области.