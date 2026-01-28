В Госдуме предложили снизить пенсионный возраст женщинам-военным

Группа депутатов Госдумы (ГД) внесла на рассмотрение законопроект, который позволит женщинам, служащим в армии и силовых ведомствах, выходить на пенсию по семейным обстоятельствам в 43 года. Об этом 28 января сообщил депутат Дмитрий Свищев (ЛДПР).

«Сегодня мы вносим законопроект, который исправляет несправедливость. Речь идет о женщинах, которые выбрали службу Родине, но были вынуждены уволиться по семейным причинам: чтобы ухаживать за ребенком или близкими родственниками», — сказал он в разговоре с ТАСС.

Согласно инициативе, право на пенсию за выслугу лет получат лица, уволенные со службы по достижении предельного возраста, состоянию здоровья, в связи с организационно-штатными мероприятиями или по семейным обстоятельствам. Еще один критерий — достижение на день увольнения 45-летнего возраста для мужчин и 43-летнего возраста для женщин. Также необходимо наличие общего трудового стажа 25 календарных лет и более, уточняет «Газета.Ru».

Свищев подчеркнул, что законопроект не создает новой льготы, а устраняет дискриминацию, поскольку женщины, отдавшие силовым структурам более 12 лет и имеющие необходимый стаж, пока что лишаются права на военную пенсию из-за формального возрастного критерия, пишут "Известия".

«Это вопрос элементарной социальной справедливости и признания того, что семья и дети — такая же служба, и она заслуживает уважения государства», — заключил он.