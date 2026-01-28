Возгорание автомобиля произошло в Кинельском районе

Сегодня, 28 января, в 09:37 в пожарно-спасательный отряд № 34 филиала облГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о том, что в поселке городского типа Алексеевка городского округа Кинель на улице Фабричной горит автомобиль.

Оперативно на место вызова выехал дежурный караул пожарно-спасательной части № 136 Отряда № 34.

По прибытии было установлено, что горит бортовая ГАЗель.

На тушение незамедлительно был подан 1 ствол «Б».

Локализация пожара была объявлена в 09:44, а ликвидация открытого горения в 09:49.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Причина возгорания устанавливается.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"