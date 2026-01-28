Я нашел ошибку
29 января в Самарской области ожидается усиление южного ветра
В 2025 году трафик VoWiFi в сети Билайна увеличился на 49%.
В новогодние выходные на треть больше клиентов Билайна звонили с помощью VoWiFi
В РФ оценили риски повышения базовой комиссии за гостиничные услуги
На мусорные контейнеры в Самаре поместят QR-коды для жалоб жителей
Набиуллина: цифровой рубль упростит платежи и использование госуслуг
Жители Самары могут принять участие в VII этапе Всероссийской просветительской эстафеты «Мои финансы»
В Самарском политехе разработали платформу для генерации синтетических МРТ-снимков
В Самаре открыли участок улицы Мичурина
Возгорание автомобиля произошло в Кинельском районе

132
Возгорание автомобиля произошло в Кинельском районе

Сегодня, 28 января, в 09:37 в пожарно-спасательный отряд № 34 филиала облГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о том, что в поселке городского типа Алексеевка городского округа Кинель на улице Фабричной горит автомобиль.
Оперативно на место вызова выехал дежурный караул пожарно-спасательной части № 136 Отряда № 34.
По прибытии было установлено, что горит бортовая ГАЗель.
На тушение незамедлительно был подан 1 ствол «Б».
Локализация пожара была объявлена в 09:44, а ликвидация открытого горения в 09:49.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Причина возгорания устанавливается.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Пожар

