В Самаре проходит третий этап Всероссийской любительской следж-хоккейной лиги. 10 команд из разных регионов России определяют сильнейших двух дивизионах. Матчи проходят в субботу и воскресенье спортивных комплексах «Орбита» и «Маяк» в Самаре. Вход на трибуны для зрителей свободный.

На торжественной церемонии открытия участников и болельщиков приветствовали министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская, глава городского округа Самара Иван Носков, заместитель генерального директора хоккейного клуба «Лада» Сергей Рабцун, президент Федерации адаптивного хоккея Дмитрий Дронов, директор Центра адаптивной физкультуры и спорта Самарской области (ЦАФКАС) Светлана Кузьмина.

Фото: Самарский спорт