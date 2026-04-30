Самарцы могут озвучить фронтовые письма для электронной библиотеки Музея Победы

7 мая с 17:00 до 19:00 в музее «Самара Космическая» все желающие смогут озвучить фрагменты фронтовых писем — тех, которые сохранились в семейных архивах или в фондах самого музея. Проект посвящён 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. (0+)



По задумке организаторов проекта, письма, которые писали наши прадеды и прабабушки, позволят воссоздать образ войны, коллективный портрет её участников, настроение, с которым писались эти весточки с фронта своим любимыми родным в минуты затишья на поле боя.



Собранные аудиозаписи войдут в электронную библиотеку новой экспозиции Музея Победы «Путь к Победе».



Регистрация для участия во всероссийском проекте «Голоса Победы» доступна по телефону музея «Самара Космическая»: 8 (846) 954-97-67. Запись будет проходить в музее «Самара Космическая» (ТК «ГудОк», улица Красноармейская, 131).

