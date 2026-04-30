Я нашел ошибку
Главные новости:
 В период продолжительных выходных прием врачей и работа структурных подразделений поликлиник Самарской области будут организованы по отдельному графику.
О работе медицинских служб региона в праздничные дни
30 апреля в Самаре состоялось официальное открытие Аллеи хорошего настроения на улице Подшипниковой.
Аллея хорошего настроения от «РКС-Самара» официально открыта на улице Подшипниковой
30 апреля 2026 года состоялась церемония награждения жителей Самарской области государственными и региональными наградами.
Накануне Праздника Весны и Труда жителям региона вручили госнаграды
В Самаре утвержден перечень первых 27 парковочных зон для средств индивидуальной мобильности (СИМ).
27 парковочных зон для электросамокатов появится в Самаре в 2026 году
7 мая в музее «Самара Космическая» все желающие смогут озвучить фрагменты фронтовых писем — тех, которые сохранились в семейных архивах или в фондах самого музея.
Самарцы могут озвучить фронтовые письма для электронной библиотеки Музея Победы
В первенстве России среди юниоров до 22 лет приняли участие команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежской, Нижегородской, Калужской, Тульской, Ульяновской и Самарской областей.
Сборная региона выиграла первенство России по футзалу спорта глухих
29 апреля активисты Самарского Дома молодежи вышли на уборку парка «Молодежный». Более 50 человек привели общественную территорию в порядок в рамках Всероссийской акции «Мы за чистоту», приуроченной к Году единства народов России.
Самарские студенты помогли навести порядок в парке «Молодежный»
В связи с предстоящими праздничными днями изменяется график приёма граждан подразделениями Госавтоинспекции Самарской области
График работы экзаменационных подразделений ГАИ СО в праздничные дни
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.88
0.19
EUR 87.78
0.19
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
30 елей и 60 каштанов высадили в самарском парке Победы накануне 9 Мая
Михаил Перепелкин расскажет о Ярославе Гашеке в «ЗИМ Галерее»
В Самарском зоопарке тематический день будет посвящен хамелеону
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Накануне Праздника Весны и Труда жителям региона вручили госнаграды

В преддверии Праздника Весны и труда, 30 апреля 2026 года, состоялась церемония награждения жителей Самарской области государственными и региональными наградами. От имени Главы региона специалистов разных профессий, многодетных матерей, представителей органов государственной власти, духовенства и общественных организаций поздравил первый заместитель Губернатора Самарской области – председатель Правительства Самарской области  Виталий Шабалатов.

Обращаясь к собравшимся в зале, председатель областного Правительства сказал: «Вы та категория людей, которую я называю элитой. Вы те люди, на которых должно ориентироваться наше подрастающее поколение, образец труда, доблести, чести, вы показываете, как надо жить. Ваш личный пример — самая большая наука, которой можно учиться».

Виталий Шабалатов выразил особую признательность тем, кто оказывает поддержку участникам специальной военной операции и их семьям.

Указом Президента России Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени награжден заместитель председателя регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» по Самарской области, депутат Самарской Губернской Думы Виктор Воропаев. С начала специальной военной операции он организует сбор и доставку гуманитарной помощи военнослужащим – участникам СВО, на собственные средства приобрел и передал в зону СВО два автомобиля УАЗ, совершил более 25 поездок с гуманитарной миссией, неоднократно выезжал в Мариуполь, где помогал восстанавливать мирную жизнь.

Символично, что в Год единства народов России, который был объявлен по решению Президента Владимира Путина, Почетным знаком Губернатора Самарской области «За содействие Вооруженным Силам Российской Федерации» I степени награжден председатель «Союза народов Самарской области» Ростик Хугаев. С 2022 года он активно участвует в сборе и отправке гуманитарной помощи военнослужащим. Еще одно направление его деятельности – работа по сохранению, приумножению и популяризации культурного и исторического наследия России.

Был высоко оценен труд руководителей и работников ведущих предприятий и организаций. Почетного звания «Заслуженный изобретатель РФ» удостоен старший научный сотрудник Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики Борис Лихтциндер,  почетного звания «Заслуженный работник высшего профессионального образования Самарской области» — проректор по воспитательной работе и молодежной политике Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева Михаил Леонов.

Медаль  «За развитие железных дорог» вручена Алексею Демину, слесарю-ремонтнику с 45-летним стажем работы в железнодорожной отрасли.  Почетное звание «Заслуженный работник промышленности Самарской области» присвоено участнику СВО, участнику программы «Школа героев» Валерию Кирдяпкину, специалисту отрасли автомобилестроения.

С заслуженными наградами поздравили многодетных матерей. В Десятилетие многодетной семьи, объявленное в регионе Указом губернатора Вячеслава Федорищева, знаком отличия «Материнская доблесть» II степени награждена жительница села Дмитриевка Нефтегорского района Ольга Пальцева. Вместе с супругом Дмитрием они воспитывают шестерых дочерей. Семья занимается развитием крестьянско-фермерского хозяйства: выращивают зерновые, зернобобовые и масленичные культуры. Семья занимается благотворительностью, в том числе участвуют в сборе гуманитарной помощи для жителей Курской области и солдат СВО.

Знаком отличия также награждена и жительница Кинельского муниципального района Дарья Савенкова, которая совместно с супругом Владимиром воспитывает пятерых детей.

В завершение церемонии награждения Виталий Шабалатов еще раз поздравил награждаемых с наступающими праздниками, 1 мая и Днем Победы, и поблагодарил за их вклад в развитие Самарской области.

 

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
