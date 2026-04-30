Накануне Праздника Весны и Труда жителям региона вручили госнаграды

В преддверии Праздника Весны и труда, 30 апреля 2026 года, состоялась церемония награждения жителей Самарской области государственными и региональными наградами. От имени Главы региона специалистов разных профессий, многодетных матерей, представителей органов государственной власти, духовенства и общественных организаций поздравил первый заместитель Губернатора Самарской области – председатель Правительства Самарской области Виталий Шабалатов.

Обращаясь к собравшимся в зале, председатель областного Правительства сказал: «Вы та категория людей, которую я называю элитой. Вы те люди, на которых должно ориентироваться наше подрастающее поколение, образец труда, доблести, чести, вы показываете, как надо жить. Ваш личный пример — самая большая наука, которой можно учиться».

Виталий Шабалатов выразил особую признательность тем, кто оказывает поддержку участникам специальной военной операции и их семьям.

Указом Президента России Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени награжден заместитель председателя регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» по Самарской области, депутат Самарской Губернской Думы Виктор Воропаев. С начала специальной военной операции он организует сбор и доставку гуманитарной помощи военнослужащим – участникам СВО, на собственные средства приобрел и передал в зону СВО два автомобиля УАЗ, совершил более 25 поездок с гуманитарной миссией, неоднократно выезжал в Мариуполь, где помогал восстанавливать мирную жизнь.

Символично, что в Год единства народов России, который был объявлен по решению Президента Владимира Путина, Почетным знаком Губернатора Самарской области «За содействие Вооруженным Силам Российской Федерации» I степени награжден председатель «Союза народов Самарской области» Ростик Хугаев. С 2022 года он активно участвует в сборе и отправке гуманитарной помощи военнослужащим. Еще одно направление его деятельности – работа по сохранению, приумножению и популяризации культурного и исторического наследия России.

Был высоко оценен труд руководителей и работников ведущих предприятий и организаций. Почетного звания «Заслуженный изобретатель РФ» удостоен старший научный сотрудник Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики Борис Лихтциндер, почетного звания «Заслуженный работник высшего профессионального образования Самарской области» — проректор по воспитательной работе и молодежной политике Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева Михаил Леонов.

Медаль «За развитие железных дорог» вручена Алексею Демину, слесарю-ремонтнику с 45-летним стажем работы в железнодорожной отрасли. Почетное звание «Заслуженный работник промышленности Самарской области» присвоено участнику СВО, участнику программы «Школа героев» Валерию Кирдяпкину, специалисту отрасли автомобилестроения.

С заслуженными наградами поздравили многодетных матерей. В Десятилетие многодетной семьи, объявленное в регионе Указом губернатора Вячеслава Федорищева, знаком отличия «Материнская доблесть» II степени награждена жительница села Дмитриевка Нефтегорского района Ольга Пальцева. Вместе с супругом Дмитрием они воспитывают шестерых дочерей. Семья занимается развитием крестьянско-фермерского хозяйства: выращивают зерновые, зернобобовые и масленичные культуры. Семья занимается благотворительностью, в том числе участвуют в сборе гуманитарной помощи для жителей Курской области и солдат СВО.

Знаком отличия также награждена и жительница Кинельского муниципального района Дарья Савенкова, которая совместно с супругом Владимиром воспитывает пятерых детей.

В завершение церемонии награждения Виталий Шабалатов еще раз поздравил награждаемых с наступающими праздниками, 1 мая и Днем Победы, и поблагодарил за их вклад в развитие Самарской области.