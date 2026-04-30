На медиаэкранах площади Славы в Самаре работает выставка, посвященная Человеку труда

В Самаре на медиаэкранах площади Славы работает цифровая фотовыставка, посвященная Человеку труда. Выставка приурочена к Празднику весны и труда. Главные герои - жители Самарской области - люди, посвятившие себя созидательному труду в самых разных отраслях.

Выставка разделена на четыре блока. В одном показаны трудовые династии, в разные годы становившиеся финалистами и победителями конкурса «Лучшая трудовая династия Самарской области», во втором - признанные мастера своего дела, победители ежегодного трудового конкурса Самарской области «Профессионал года».

Отдельные блоки посвящены проведению в Самарской области Всероссийского конкурса «Лучший по профессии», который реализуется в рамках нацпроекта «Кадры», а также участию предприятий региона в Общественном проекте Приволжского федерального округа для работающей молодежи «МолоТ».

«Сегодня люди труда, профессионалы в своих отраслях – в центре внимания, - отметила министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова. - Выставка посвящена популяризации востребованных в регионе профессий, и в первую очередь, мы надеемся привлечь внимание подрастающего поколения к этим профессиям. На предприятиях и в организациях области в настоящее время есть возможности для профессионального развития по различным направлениям».

Приглашаем жителей и гостей Самарской области посетить выставку в праздничные дни!

