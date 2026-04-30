Я нашел ошибку
Главные новости:
 В период продолжительных выходных прием врачей и работа структурных подразделений поликлиник Самарской области будут организованы по отдельному графику.
О работе медицинских служб региона в праздничные дни
30 апреля в Самаре состоялось официальное открытие Аллеи хорошего настроения на улице Подшипниковой.
Аллея хорошего настроения от «РКС-Самара» официально открыта на улице Подшипниковой
30 апреля 2026 года состоялась церемония награждения жителей Самарской области государственными и региональными наградами.
Накануне Праздника Весны и Труда жителям региона вручили госнаграды
В Самаре утвержден перечень первых 27 парковочных зон для средств индивидуальной мобильности (СИМ).
27 парковочных зон для электросамокатов появится в Самаре в 2026 году
7 мая в музее «Самара Космическая» все желающие смогут озвучить фрагменты фронтовых писем — тех, которые сохранились в семейных архивах или в фондах самого музея.
Самарцы могут озвучить фронтовые письма для электронной библиотеки Музея Победы
В первенстве России среди юниоров до 22 лет приняли участие команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежской, Нижегородской, Калужской, Тульской, Ульяновской и Самарской областей.
Сборная региона выиграла первенство России по футзалу спорта глухих
29 апреля активисты Самарского Дома молодежи вышли на уборку парка «Молодежный». Более 50 человек привели общественную территорию в порядок в рамках Всероссийской акции «Мы за чистоту», приуроченной к Году единства народов России.
Самарские студенты помогли навести порядок в парке «Молодежный»
В связи с предстоящими праздничными днями изменяется график приёма граждан подразделениями Госавтоинспекции Самарской области
График работы экзаменационных подразделений ГАИ СО в праздничные дни
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.88
0.19
EUR 87.78
0.19
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
30 елей и 60 каштанов высадили в самарском парке Победы накануне 9 Мая
Михаил Перепелкин расскажет о Ярославе Гашеке в «ЗИМ Галерее»
В Самарском зоопарке тематический день будет посвящен хамелеону
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

27 парковочных зон для электросамокатов появится в Самаре в 2026 году

В Самаре утвержден перечень первых 27 парковочных зон для средств индивидуальной мобильности (СИМ). Среди ключевых точек — район площади Революции, ул. Советской Армии, 179, ул. Молодогвардейская, 238, площадь Куйбышева, 7, у перекрестка улиц Куйбышева и Некрасовской и др. Еще порядка 100 локаций находятся в разработке.

«Наносить специальную разметку для парковки самокатов в Самаре начали в прошлом году. Локально это позволило минимизировать хаотичную парковку электросамокатов, однако, для города‑миллионника требуется кратно увеличить количество парковочных мест. В текущем году в сотрудничестве с кикшеринговыми компаниями планируем обновить разметку в трех местах, которые были обозначены в прошлом году, и оборудовать ещё 24 парковочных зоны в наиболее загруженных районах города. Далее эту практику распространим и на отдаленные территории, с учётом потребностей жителей. Также планируем усилить взаимодействие с операторами кикшеринга для координации размещения самокатов и контроля соблюдения правил», – отметил руководитель департамента транспорта администрации г.о. Самара Андрей Карпочев.

В дальнейшем при размещении парковок будут учитываться обновленные нормативы градостроительного проектирования, касающиеся в том числе инфраструктуры СИМ. Также в соответствие приведут местные нормативы градостроительного проектирования.

Для размещения парковок рядом с построенными домами, вновь созданными общественными пространствами и другими объектами при их вводе в эксплуатацию будет приниматься во внимание расстояние до пешеходных зон, остановок общественного транспорта и проезжей части, а также количество возможных припаркованных СИМ. Так, у границ пляжных зон и у входных групп парков для отдыха будут предусматривать одно парковочное место на пятерых посетителей. Возле бассейнов и больших катков – не менее двух парковочных локаций на 7 человек, у больших спорткомплексов и стадионов – два парковочных места для СИМ на каждые 30 мест на трибунах. Возле крупных продуктовых магазинов и торговых центров парковки будут оборудовать из расчета по 3 парковочных места на каждые 50 квадратных метров площади торгового зала.

Перечень локаций, где запланированы стоянки для СИМ в 2026 году, доступен на сайте администрации города Самары по ссылке: https://samadm.ru/city_life/blagoustroystvo-i-dorogi/road/.

В Самаре запрещена парковка самокатов на газонах, цветниках и внутриквартальных проездах, в арках домов, в павильонах остановок общественного транспорта, рядом с памятниками, на кладбищах и в местах, препятствующих уборке и вывозу мусора. Специалисты также подчёркивают: СИМ не должны создавать препятствий для передвижения людей, чтобы пропускная способность пешеходных зон не снижалась. Для учета нарушений большинство прокатных электросамокатов в Самаре уже оснащены номерными знаками.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Банки Самары перейдут на особый режим в майские праздники
30 апреля 2026  14:02
30 апреля 2026  14:02
Вячеслав Федорищев передал пожарно-спасательным отрядам Самарской области 20 специализированных автомобилей
30 апреля 2026  11:46
30 апреля 2026  11:46
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов пожарной охраны
30 апреля 2026  09:48
30 апреля 2026  09:48
В среду, 29 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Промышленность» с участием Министра промышленности и торговли Российской Федерации Антона Алиханова, председателя Комитета Государственн
29 апреля 2026  19:35
29 апреля 2026  19:35
В Самаре предложили разместить зоопарк рядом со стадионом «Самара-Арена»
29 апреля 2026  11:16
29 апреля 2026  11:16
Весь список