27 парковочных зон для электросамокатов появится в Самаре в 2026 году

В Самаре утвержден перечень первых 27 парковочных зон для средств индивидуальной мобильности (СИМ). Среди ключевых точек — район площади Революции, ул. Советской Армии, 179, ул. Молодогвардейская, 238, площадь Куйбышева, 7, у перекрестка улиц Куйбышева и Некрасовской и др. Еще порядка 100 локаций находятся в разработке.



«Наносить специальную разметку для парковки самокатов в Самаре начали в прошлом году. Локально это позволило минимизировать хаотичную парковку электросамокатов, однако, для города‑миллионника требуется кратно увеличить количество парковочных мест. В текущем году в сотрудничестве с кикшеринговыми компаниями планируем обновить разметку в трех местах, которые были обозначены в прошлом году, и оборудовать ещё 24 парковочных зоны в наиболее загруженных районах города. Далее эту практику распространим и на отдаленные территории, с учётом потребностей жителей. Также планируем усилить взаимодействие с операторами кикшеринга для координации размещения самокатов и контроля соблюдения правил», – отметил руководитель департамента транспорта администрации г.о. Самара Андрей Карпочев.



В дальнейшем при размещении парковок будут учитываться обновленные нормативы градостроительного проектирования, касающиеся в том числе инфраструктуры СИМ. Также в соответствие приведут местные нормативы градостроительного проектирования.



Для размещения парковок рядом с построенными домами, вновь созданными общественными пространствами и другими объектами при их вводе в эксплуатацию будет приниматься во внимание расстояние до пешеходных зон, остановок общественного транспорта и проезжей части, а также количество возможных припаркованных СИМ. Так, у границ пляжных зон и у входных групп парков для отдыха будут предусматривать одно парковочное место на пятерых посетителей. Возле бассейнов и больших катков – не менее двух парковочных локаций на 7 человек, у больших спорткомплексов и стадионов – два парковочных места для СИМ на каждые 30 мест на трибунах. Возле крупных продуктовых магазинов и торговых центров парковки будут оборудовать из расчета по 3 парковочных места на каждые 50 квадратных метров площади торгового зала.



Перечень локаций, где запланированы стоянки для СИМ в 2026 году, доступен на сайте администрации города Самары по ссылке: https://samadm.ru/city_life/blagoustroystvo-i-dorogi/road/.



В Самаре запрещена парковка самокатов на газонах, цветниках и внутриквартальных проездах, в арках домов, в павильонах остановок общественного транспорта, рядом с памятниками, на кладбищах и в местах, препятствующих уборке и вывозу мусора. Специалисты также подчёркивают: СИМ не должны создавать препятствий для передвижения людей, чтобы пропускная способность пешеходных зон не снижалась. Для учета нарушений большинство прокатных электросамокатов в Самаре уже оснащены номерными знаками.

