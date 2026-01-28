Общественная палата города Самары представила ключевые направления работы на 2026 год

Совет Общественной палаты города Самары IV созыва провел первое в 2026 году расширенное заседание.

В рамках него были подведены итоги проверки реализации инициатив жителей по программе «Народный бюджет Самарской области» и определены основные направления работы палаты на 2026 год.

В 2025 году Общественная палата города Самары проверила 167 общественных пространств, которые были благоустроены по инициативе жителей в разные годы.

Среди ключевых направлений работы Общественной палаты города Самары в 2026 году, объявленном Президентом России Владимиром Путиным Годом единства народов России, – организация взаимодействия с национально-культурными центрами Самары, в том числе в планах – организация круглого стола. Также среди ключевых направлений работы Общественной палаты – поддержка участников СВО и членов их семей, мониторинг доступности общественного транспорта, участие в озеленении города.