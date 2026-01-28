Я нашел ошибку
Главные новости:
29 января в Самарской области ожидается усиление южного ветра
В 2025 году трафик VoWiFi в сети Билайна увеличился на 49%.
В РФ оценили риски повышения базовой комиссии за гостиничные услуги
На мусорные контейнеры в Самаре поместят QR-коды для жалоб жителей
Набиуллина: цифровой рубль упростит платежи и использование госуслуг
Жители Самары могут принять участие в VII этапе Всероссийской просветительской эстафеты «Мои финансы»
В Самарском политехе разработали платформу для генерации синтетических МРТ-снимков
В Самаре открыли участок улицы Мичурина
Театр «Город» и Самарская областная библиотека приглашают на на открытый спектакль про Федота-стрельца
В «ЗИМ Галерее» самарцам расскажут, зачем нужен этикет в современном мире
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке организуют тематические дни животных
Общественная палата города Самары представила ключевые направления работы на 2026 год

172
Совет Общественной палаты города Самары IV созыва провел первое в 2026 году расширенное заседание. 

В рамках него были подведены итоги проверки реализации инициатив жителей по программе «Народный бюджет Самарской области» и определены основные направления работы палаты на 2026 год. 

В 2025 году Общественная палата города Самары проверила 167 общественных пространств, которые были благоустроены по инициативе жителей в разные годы. 

 Среди ключевых направлений работы Общественной палаты города Самары в 2026 году, объявленном Президентом России Владимиром Путиным Годом единства народов России, – организация взаимодействия с национально-культурными центрами Самары, в том числе в планах – организация круглого стола. Также среди ключевых направлений работы Общественной палаты – поддержка участников СВО и членов их семей, мониторинг доступности общественного транспорта, участие в озеленении города.

