Я нашел ошибку
Главные новости:
29 января в Самарской области ожидается усиление южного ветра
29 января в Самарской области ожидается усиление южного ветра
В 2025 году трафик VoWiFi в сети Билайна увеличился на 49%.
В новогодние выходные на треть больше клиентов Билайна звонили с помощью VoWiFi
В РФ оценили риски повышения базовой комиссии за гостиничные услуги
В РФ оценили риски повышения базовой комиссии за гостиничные услуги
На мусорные контейнеры в Самаре поместят QR-коды для жалоб жителей
На мусорные контейнеры в Самаре поместят QR-коды для жалоб жителей
Набиуллина: цифровой рубль упростит платежи и использование госуслуг
Набиуллина: цифровой рубль упростит платежи и использование госуслуг
Жители Самары могут принять участие в VII этапе Всероссийской просветительской эстафеты «Мои финансы»
Жители Самары могут принять участие в VII этапе Всероссийской просветительской эстафеты «Мои финансы»
В Самарском политехе разработали платформу для генерации синтетических МРТ-снимков
В Самарском политехе разработали платформу для генерации синтетических МРТ-снимков
В Самаре открыли участок улицы Мичурина
В Самаре открыли участок улицы Мичурина
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.55
0.54
EUR 90.93
0.64
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Театр «Город» и Самарская областная библиотека приглашают на на открытый спектакль про Федота-стрельца
В «ЗИМ Галерее» самарцам расскажут, зачем нужен этикет в современном мире
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке организуют тематические дни животных
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В РФ оценили риски повышения базовой комиссии за гостиничные услуги

118
В РФ оценили риски повышения базовой комиссии за гостиничные услуги

Предложение сервиса «Яндекс Путешествий» о повышении базовой комиссии за реализацию гостиничных услуг с 15 до 17% угрожает стабильности всей отрасли внутреннего туризма. Об этом 28 января сообщил «Известиям» генеральный директор группы «Мантера» Вадим Трукшин.

«Повышение комиссии крупнейшим агрегатором создаст опасный прецедент и неизбежно приведет к аналогичным шагам со стороны других игроков. Такой сценарий вступит в прямое противоречие с обозначенными государством задачами по увеличению турпотока и развитию доступного внутреннего туризма», — отметил он.

По словам Трукшина, сохранение базовой ставки на уровне 15% является экономически обоснованным условием для поддержания доступности услуг и стимулирования инвестиций в развитие отрасли. Ведущие гостиничные сети и отраслевые объединения, включая его компанию, выступают против повышения комиссии. Он подчеркнул, что такие действия в условиях роста турналога, удорожания энергоносителей, продуктов питания и других расходов будет способствовать росту цен для конечного потребителя, который уже чувствует увеличение стоимости проживания.

Кроме того, эксперт отметил, что государственные льготные кредиты направлены на экономию ресурсов бизнеса для инвестиций в развитие, создание инфраструктуры и рабочих мест. Однако введение дополнительных финансовых нагрузок, таких как повышение комиссии агрегаторами, приводит к перераспределению средств, что ставит под сомнение эффективность государственной поддержки отрасли.

Представитель группы «Мантера» предупредил, что дальнейший рост базовой комиссии приведет к каскадному эффекту, включая немедленное удорожание проживания и угрозу инвестиционным программам. Это особенно затруднит работу малых и средних отелей, для которых такие изменения могут стать вопросом выживания.

Трукшин подчеркнул, что отрасль в целом настаивает на сохранении базовой комиссии, при этом агрегаторы могут увеличивать свои доходы за счет дополнительных платных сервисов, таких как приоритетный показ в поисковой выдаче, специальное оформление или рекламные кампании. Такой подход, при котором базовая услуга остается доступной, а премиальные опции оплачиваются отдельно, представляется более сбалансированным и цивилизованным.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самаре открыли участок улицы Мичурина
28 января 2026  13:30
В Самаре открыли участок улицы Мичурина
162
Администрация города Самары подписала соглашение о сотрудничестве с Банком ДОМ.РФ
27 января 2026  10:00
Администрация города Самары подписала соглашение о сотрудничестве с Банком ДОМ.РФ
398
В понедельник, 26 января, Вячеслав Федорищев провел встречу со студентами СамГМУ. В ходе общения глава региона поддержал ряд их инициатив.  
26 января 2026  18:49
Вячеслав Федорищев встретился со студентами СамГМУ
525
Сегодня, 26 января, губернатор Вячеслав Федорищев работал в Клиниках Самарского государственного медицинского университета, где ознакомился с самыми передовыми разработками и технологиями, а также современными новыми операционными.
26 января 2026  17:56
Вячеслав Федорищев познакомился с разработками Клиник СамГМУ
542
Аномально низкие температуры могут стать причиной изменения режима работы школ Самарской области
25 января 2026  12:53
Аномально низкие температуры могут стать причиной изменения режима работы школ Самарской области
3406
Весь список