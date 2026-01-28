В РФ оценили риски повышения базовой комиссии за гостиничные услуги

Предложение сервиса «Яндекс Путешествий» о повышении базовой комиссии за реализацию гостиничных услуг с 15 до 17% угрожает стабильности всей отрасли внутреннего туризма. Об этом 28 января сообщил «Известиям» генеральный директор группы «Мантера» Вадим Трукшин.

«Повышение комиссии крупнейшим агрегатором создаст опасный прецедент и неизбежно приведет к аналогичным шагам со стороны других игроков. Такой сценарий вступит в прямое противоречие с обозначенными государством задачами по увеличению турпотока и развитию доступного внутреннего туризма», — отметил он.

По словам Трукшина, сохранение базовой ставки на уровне 15% является экономически обоснованным условием для поддержания доступности услуг и стимулирования инвестиций в развитие отрасли. Ведущие гостиничные сети и отраслевые объединения, включая его компанию, выступают против повышения комиссии. Он подчеркнул, что такие действия в условиях роста турналога, удорожания энергоносителей, продуктов питания и других расходов будет способствовать росту цен для конечного потребителя, который уже чувствует увеличение стоимости проживания.

Кроме того, эксперт отметил, что государственные льготные кредиты направлены на экономию ресурсов бизнеса для инвестиций в развитие, создание инфраструктуры и рабочих мест. Однако введение дополнительных финансовых нагрузок, таких как повышение комиссии агрегаторами, приводит к перераспределению средств, что ставит под сомнение эффективность государственной поддержки отрасли.

Представитель группы «Мантера» предупредил, что дальнейший рост базовой комиссии приведет к каскадному эффекту, включая немедленное удорожание проживания и угрозу инвестиционным программам. Это особенно затруднит работу малых и средних отелей, для которых такие изменения могут стать вопросом выживания.

Трукшин подчеркнул, что отрасль в целом настаивает на сохранении базовой комиссии, при этом агрегаторы могут увеличивать свои доходы за счет дополнительных платных сервисов, таких как приоритетный показ в поисковой выдаче, специальное оформление или рекламные кампании. Такой подход, при котором базовая услуга остается доступной, а премиальные опции оплачиваются отдельно, представляется более сбалансированным и цивилизованным.