Главные новости:
29 января в Самарской области ожидается усиление южного ветра
29 января в Самарской области ожидается усиление южного ветра
В 2025 году трафик VoWiFi в сети Билайна увеличился на 49%.
В новогодние выходные на треть больше клиентов Билайна звонили с помощью VoWiFi
В РФ оценили риски повышения базовой комиссии за гостиничные услуги
В РФ оценили риски повышения базовой комиссии за гостиничные услуги
На мусорные контейнеры в Самаре поместят QR-коды для жалоб жителей
На мусорные контейнеры в Самаре поместят QR-коды для жалоб жителей
Набиуллина: цифровой рубль упростит платежи и использование госуслуг
Набиуллина: цифровой рубль упростит платежи и использование госуслуг
Жители Самары могут принять участие в VII этапе Всероссийской просветительской эстафеты «Мои финансы»
Жители Самары могут принять участие в VII этапе Всероссийской просветительской эстафеты «Мои финансы»
В Самарском политехе разработали платформу для генерации синтетических МРТ-снимков
В Самарском политехе разработали платформу для генерации синтетических МРТ-снимков
В Самаре открыли участок улицы Мичурина
В Самаре открыли участок улицы Мичурина
Театр «Город» и Самарская областная библиотека приглашают на на открытый спектакль про Федота-стрельца
В «ЗИМ Галерее» самарцам расскажут, зачем нужен этикет в современном мире
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке организуют тематические дни животных
В новогодние выходные на треть больше клиентов Билайна звонили с помощью VoWiFi

70
В 2025 году трафик VoWiFi в сети Билайна увеличился на 49%.

Erid 2VSb5yK94Yq

В новогодние праздники функцией VoWiFi, с которой можно звонить и обмениваться смс через сети Wi-Fi, воспользовались на 31% больше клиентов Билайна по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В 2025 году трафик VoWiFi в сети Билайна увеличился на 49%. Активнее всего функцию использовали в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре. Прирост для этих регионов составил 91%, 78% и 129% соответственно. Количество клиентов VoWiFi в роуминге за год выросло на 23%, трафик в зарубежных сетях — на 121%.

VoWiFi (Voice over Wi-Fi) — это технология, позволяющая совершать и принимать голосовые вызовы и смс через сеть Wi-Fi вместо сотовой сети. С её помощью клиент может оставаться на связи даже там, где сотовый сигнал проходит плохо или не проходит вовсе: на подвальных, цокольных или верхних этажах зданий, за городом и даже за рубежом. Это работает без установки дополнительных приложений, за счет стандартных функций смартфона — нужно только включить VoWiFi  в настройках. Звонки оплачиваются как обычные, согласно тарифному плану.

На данный момент технология VoWiFi доступна для 73% клиентов Билайна со смартфонами. Билайн развивает её наряду с технологией VoLTE, с которой голосовые звонки можно совершать через сеть 4G. В январские выходные сервис VoLTE показал прирост востребованности на 6%, за прошлый год — на 25%. Сейчас он доступен для 91% клиентов Билайна с LTE-смартфонами.

Валерий Шоржин, заместитель генерального директора, руководитель технического блока Билайна:

«VoWiFi и VoLTE — это современные технологии связи, которые помогают оператору улучшить доступность, стабильность и качество соединения. Мы развиваем сеть по всей стране: строим новые базовые станции, проводим рефарминги, а также укрепляем международное сотрудничество — чтобы как можно больше клиентов Билайна могли пользоваться преимуществами этих технологий. То есть связываться с родными и важными людьми там, где им это потребуется, без проблем и перебоев, сохранять ощущение комфорта и безопасности».

 

Фото:  freepik.com

