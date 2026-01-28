Кампания по проверке газового оборудования на 2026 год стартовала в Самаре

В Самаре проходит ежегодная проверка внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в жилых домах. Специалисты проверяют целостность всех элементов газопровода, герметичность соединений, тягу в вентиляции, исправное состояние водонагревателей и газовых плит. По итогам 2025 года в Самарской области специалистами ООО «Средневолжская газовая компания» в ходе проведенных осмотров было выявлено и предотвращено 751 нарушение работы газового оборудования и вентиляции, которое могло потенциально привести к ЧП.



При плановой проверке газового оборудования специалисты в обязательном порядке инструктируют потребителей по безопасному использованию газа. Необходимо спользовать газовые приборы только при проветривании, не отключать датчик тяги на газовых водогрейных колонках, использовать датчик загазованности и т.д.



По данным ООО «СВГК», всего в 2026 году специалистам компании и ее подрядных организаций предстоит провести техническое обслуживание более 890 тысяч абонентов по всему региону. По данным за 2025 год, от отравления угарным газом в Самарской области пострадали 70 человек, из них 8 случаев закончились летальным исходом.



Дату проведения технического обслуживания внутриквартирного или внутридомового оборудования можно заранее узнать на сайте СВГК – ввести свой номер лицевого счета на странице https://svgk.ru/individuals/to-vdgo/to/.



О проведении работ по техобслуживанию абонентов многоквартирных домов уведомляют через объявления в общедомовых чатах или при входе в подъезд. Владельцам частных домов предупреждения рассылают индивидуально через СМС-сообщение. Проверить достоверность информации можно по телефонам районных Центров обслуживания клиентов, указанным на сайте https://svgk.ru/individuals/to-vdgo/customer-service/. По этим же номерам можно индивидуально договориться об удобном времени проверки в том случае, если вы не смогли/не сможете принять сотрудника газовой службы.



Помните, что специалист не приходит без предупреждения. Он одет в специальную форму с логотипом газовой компании на спине, а при себе имеет удостоверение.



При малейшем подозрении на отравление угарным газом необходимо открыть окно, перекрыть кран на газовых приборах и обратиться в службу спасения 112. Также в случае происшествий, связанных с использованием бытового газа, можно обращаться по телефонам аварийно-спасательной службы ООО «Средневолжская газовая компания»: 04, 104.

Фото: пресс-служба администрации Самары