Более 4 тысяч семей региона воспользовались услугами пункта проката

Я нашел ошибку
Главные новости:
26 января в одной из квартир дома на улице Галактионовской произошла коммунальная авария, повлекшая обрушение потолочных конструкций в детсаду.
Глава СК России затребовал доклад по делу о обрушении потолка в затопленном детсаду в Самаре
28 января в Самарской области начались показы видеоверсий спектаклей-победителей регионального этапа VII сезона Окружного фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье».
«Театральное Приволжье» на большом экране: жители региона увидят лучшие фестивальные постановки
По версии следствия, с сентября по ноябрь 2025 года фигурант не выплатил зарплату сотрудникам организации на сумму более 1 млн. 200 тыс. рублей.
В Самаре руководителя организации, обвиняют в невыплате зарплаты
В среду, 28 января, губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с победителями федеральной программы «Земский работник культуры» в Самарской области.
Вячеслав Федорищев встретился с победителями программы «Земский работник культуры»
28 января в селе Заволжье горели надворные постройки на площади 50 квадратных метров.
Сегодня ночью в Приволжском районе горели надворные постройки
В 2025 году в Самарскую городскую поликлинику №3 поставлен современный цифровой флюорографический аппарат.
В Самарской поликлинике №3 около 300 пациентов прошли диагностику на современном флюорографе
Координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» в Самарской области Сергей Рязанов подробно рассказал о том, как патриотические инициативы и забота о культурном наследии становятся основой для развития городской среды и воспитания нового
Как живая память о прошлом помогает строить будущее, обсудили на площадке ЦУР Самарской области
27 января на Малой сцене САТОБ состоялся открытый мастер-класс Татьяны Гайворонской, заслуженной  артистки Самарской области.
В САТОБ состоялся открытый мастер-класс заслуженной артистки России Татьяны Гайворонской
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.55
0.54
EUR 90.93
0.64
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Театр «Город» и Самарская областная библиотека приглашают на на открытый спектакль про Федота-стрельца
В «ЗИМ Галерее» самарцам расскажут, зачем нужен этикет в современном мире
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке организуют тематические дни животных
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Более 4 тысяч семей региона воспользовались услугами пункта проката

156
В Самарской области бесплатный пункт проката помогает родителям новорождённых в рамках нацпроекта «Семья».

Более 4 тысяч семей региона воспользовались услугами нового социального сервиса - пункта проката предметов первой необходимости для детей до 1,5 лет. Сервис начал работать полгода назад по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и призван снизить финансовую нагрузку на семьи с детьми. 
Вещи предоставляются бесплатно при предоставлении некоторых документов. Услуга доступна для всех родителей как одиноких, усыновителей, так и семей: студенческих, молодых, многодетных и участников СВО, а также семей, в которых появился первенец или где воспитываются дети-инвалиды.
«Поддержка семьи, материнства и детства — безусловный приоритет для региона. Мы понимаем, какие затраты несут родители, особенно в самом начале пути. Пункты проката — это практическая помощь, которая позволит семьям сэкономить средства без ущерба для комфорта и безопасности малышей. Это важная часть нашей системной работы по улучшению демографической ситуации и повышению уровня благополучия самарских семей», — отметил ранее руководитель области Вячеслав Федорищев.
Одной из семей, которая воспользовались новым сервисом стала многодетная семья Завалёвых из Сергиевска. Осенью 2025 года в семье появился младший ребенок и родители обратились в пункт проката. «Мы сразу взяли в прокат коляску-люльку, шезлонг и стерилизатор. Это позволило нам не тратить крупную сумму на их покупку, ведь дети быстро растут и вещи нужны на небольшой период. Очень благодарны региону за такую заботу», - говорит многодетная мама Альбина. Также 
В прокат можно взять самые востребованные товары: детские коляски, санки, автокресла, кроватки, матрасики, манежи, стерилизаторы и другие предметы первой необходимости. Всего в перечне 20 наименований. Все изделия проходят строгий санитарно-гигиенический контроль, техническую проверку и дезинфекцию перед каждой выдачей. Предметы из пункта проката доставляют на дом во все районы Самарской области.
Эта региональная инициатива стала частью национального проекта «Семья», утверждённого по решению Президента России Владимира Путина. Этот национальный проект создает условия для роста благосостояния семей, повышения рождаемости и всесторонней поддержки семей с детьми.

 

Фото предоставлено министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
28 января в Самарской области начались показы видеоверсий спектаклей-победителей регионального этапа VII сезона Окружного фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье».
28 января 2026, 17:49
«Театральное Приволжье» на большом экране: жители региона увидят лучшие фестивальные постановки
28 января в Самарской области начались показы видеоверсий спектаклей-победителей регионального этапа VII сезона Окружного фестиваля детских и молодежных... Общество
13
По версии следствия, с сентября по ноябрь 2025 года фигурант не выплатил зарплату сотрудникам организации на сумму более 1 млн. 200 тыс. рублей.
28 января 2026, 17:33
В Самаре руководителя организации, обвиняют в невыплате зарплаты
По версии следствия, с сентября по ноябрь 2025 года фигурант не выплатил зарплату сотрудникам организации на сумму более 1 млн. 200 тыс. рублей. Закон
49
В среду, 28 января, губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с победителями федеральной программы «Земский работник культуры» в Самарской области.
28 января 2026, 17:28
Вячеслав Федорищев встретился с победителями программы «Земский работник культуры»
В среду, 28 января, губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с победителями федеральной программы «Земский работник культуры» в Самарской области. Политика
98
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В среду, 28 января, губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с победителями федеральной программы «Земский работник культуры» в Самарской области.
28 января 2026  17:28
Вячеслав Федорищев встретился с победителями программы «Земский работник культуры»
118
Сегодня, 28 января, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по оказанию содействия региональным предприятиям оборонно-промышленного комплекса.
28 января 2026  15:25
Губернатор Вячеслав Федорищев провел в Самаре заседание штаба по развитию ОПК
176
В Самаре открыли участок улицы Мичурина
28 января 2026  13:30
В Самаре открыли участок улицы Мичурина
251
Администрация города Самары подписала соглашение о сотрудничестве с Банком ДОМ.РФ
27 января 2026  10:00
Администрация города Самары подписала соглашение о сотрудничестве с Банком ДОМ.РФ
424
В понедельник, 26 января, Вячеслав Федорищев провел встречу со студентами СамГМУ. В ходе общения глава региона поддержал ряд их инициатив.  
26 января 2026  18:49
Вячеслав Федорищев встретился со студентами СамГМУ
539
Весь список