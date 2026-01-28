Я нашел ошибку
Главные новости:
26 января в одной из квартир дома на улице Галактионовской произошла коммунальная авария, повлекшая обрушение потолочных конструкций в детсаду.
Глава СК России затребовал доклад по делу о обрушении потолка в затопленном детсаду в Самаре
28 января в Самарской области начались показы видеоверсий спектаклей-победителей регионального этапа VII сезона Окружного фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье».
«Театральное Приволжье» на большом экране: жители региона увидят лучшие фестивальные постановки
По версии следствия, с сентября по ноябрь 2025 года фигурант не выплатил зарплату сотрудникам организации на сумму более 1 млн. 200 тыс. рублей.
В Самаре руководителя организации, обвиняют в невыплате зарплаты
В среду, 28 января, губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с победителями федеральной программы «Земский работник культуры» в Самарской области.
Вячеслав Федорищев встретился с победителями программы «Земский работник культуры»
28 января в селе Заволжье горели надворные постройки на площади 50 квадратных метров.
Сегодня ночью в Приволжском районе горели надворные постройки
В 2025 году в Самарскую городскую поликлинику №3 поставлен современный цифровой флюорографический аппарат.
В Самарской поликлинике №3 около 300 пациентов прошли диагностику на современном флюорографе
Координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» в Самарской области Сергей Рязанов подробно рассказал о том, как патриотические инициативы и забота о культурном наследии становятся основой для развития городской среды и воспитания нового
Как живая память о прошлом помогает строить будущее, обсудили на площадке ЦУР Самарской области
27 января на Малой сцене САТОБ состоялся открытый мастер-класс Татьяны Гайворонской, заслуженной  артистки Самарской области.
В САТОБ состоялся открытый мастер-класс заслуженной артистки России Татьяны Гайворонской
Сегодня ночью в Приволжском районе горели надворные постройки

130
28 января в селе Заволжье горели надворные постройки на площади 50 квадратных метров.

28 января в 00:32 в пожарно-спасательную часть № 122 пожарно-спасательного отряда № 45 филиала государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о пожаре в селе Заволжье.

Дежурный караул на двух пожарных автомобилях-автоцистернах выехал к месту вызова.

По прибытии было установлено, что горят надворные постройки на площади 50 квадратных метров.

На тушение были поданы 2 ствола «Б», создано звено газодымозащитной службы.

В 01:16 зафиксирована локализация пожара, в 01:28 – объявлена ликвидация открытого горения, в 03:15 – объявлена полная ликвидация пожара. Пострадавших нет.

Причины пожара устанавливаются, сообщает пресс-служба ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

 

Фото:  ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

