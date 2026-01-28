Сегодня ночью в Приволжском районе горели надворные постройки

28 января в 00:32 в пожарно-спасательную часть № 122 пожарно-спасательного отряда № 45 филиала государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о пожаре в селе Заволжье.

Дежурный караул на двух пожарных автомобилях-автоцистернах выехал к месту вызова.

По прибытии было установлено, что горят надворные постройки на площади 50 квадратных метров.

На тушение были поданы 2 ствола «Б», создано звено газодымозащитной службы.

В 01:16 зафиксирована локализация пожара, в 01:28 – объявлена ликвидация открытого горения, в 03:15 – объявлена полная ликвидация пожара. Пострадавших нет.

Причины пожара устанавливаются, сообщает пресс-служба ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"