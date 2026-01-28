Я нашел ошибку
Главные новости:
26 января в одной из квартир дома на улице Галактионовской произошла коммунальная авария, повлекшая обрушение потолочных конструкций в детсаду.
Глава СК России затребовал доклад по делу о обрушении потолка в затопленном детсаду в Самаре
28 января в Самарской области начались показы видеоверсий спектаклей-победителей регионального этапа VII сезона Окружного фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье».
«Театральное Приволжье» на большом экране: жители региона увидят лучшие фестивальные постановки
По версии следствия, с сентября по ноябрь 2025 года фигурант не выплатил зарплату сотрудникам организации на сумму более 1 млн. 200 тыс. рублей.
В Самаре руководителя организации, обвиняют в невыплате зарплаты
В среду, 28 января, губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с победителями федеральной программы «Земский работник культуры» в Самарской области.
Вячеслав Федорищев встретился с победителями программы «Земский работник культуры»
28 января в селе Заволжье горели надворные постройки на площади 50 квадратных метров.
Сегодня ночью в Приволжском районе горели надворные постройки
В 2025 году в Самарскую городскую поликлинику №3 поставлен современный цифровой флюорографический аппарат.
В Самарской поликлинике №3 около 300 пациентов прошли диагностику на современном флюорографе
Координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» в Самарской области Сергей Рязанов подробно рассказал о том, как патриотические инициативы и забота о культурном наследии становятся основой для развития городской среды и воспитания нового
Как живая память о прошлом помогает строить будущее, обсудили на площадке ЦУР Самарской области
27 января на Малой сцене САТОБ состоялся открытый мастер-класс Татьяны Гайворонской, заслуженной  артистки Самарской области.
В САТОБ состоялся открытый мастер-класс заслуженной артистки России Татьяны Гайворонской
Театр «Город» и Самарская областная библиотека приглашают на на открытый спектакль про Федота-стрельца
В «ЗИМ Галерее» самарцам расскажут, зачем нужен этикет в современном мире
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке организуют тематические дни животных
В Самарской поликлинике №3 около 300 пациентов прошли диагностику на современном флюорографе

В 2025 году в Самарскую городскую поликлинику №3 поставлен современный цифровой флюорографический аппарат.

В рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" в 2025 году в Самарскую городскую поликлинику №3 поставлен современный цифровой флюорографический аппарат. Специально для его установки был проведен капитальный ремонт помещения.

"За несколько месяцев работы нового оборудования обследовали около 300 пациентов. Было обнаружено 5 случаев туберкулеза, 3 случая онкологических заболеваний и 3 доброкачественных новообразования, диагностированы случаи тромбоэмболии легочной артерии, плеврита и кисты. У нескольких человек выявлены изменения, требующие наблюдения или уточнения диагноза. Все пациенты направлены на дообследования", - рассказал главный врач медучреждения Александр Максимов.

По словам руководителя рентгенологического отделения Арины Дорошенко, оборудование обеспечивает высокое качество диагностики:

"Мы сразу заметили улучшение качества снимка. Кроме того, значительно возросла пропускная способность. Новый флюорограф работает интенсивно и стабильно, без длительных пауз, что позволяет проводить исследования у большего количества пациентов. В том числе, появилась функция выполнения снимков в боковых проекциях, недоступная на старых аппаратах. Изображения автоматически сохраняются в едином цифровом медицинском архиве".

Модернизация первичного звена здравоохранения – одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В 2026 году в рамках мероприятий нацпроекта в медучреждения региона будут поставлены более 100 единиц медтехники.

 

Фото:   минздрав СО

