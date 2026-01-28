В Самарской поликлинике №3 около 300 пациентов прошли диагностику на современном флюорографе

В рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" в 2025 году в Самарскую городскую поликлинику №3 поставлен современный цифровой флюорографический аппарат. Специально для его установки был проведен капитальный ремонт помещения.

"За несколько месяцев работы нового оборудования обследовали около 300 пациентов. Было обнаружено 5 случаев туберкулеза, 3 случая онкологических заболеваний и 3 доброкачественных новообразования, диагностированы случаи тромбоэмболии легочной артерии, плеврита и кисты. У нескольких человек выявлены изменения, требующие наблюдения или уточнения диагноза. Все пациенты направлены на дообследования", - рассказал главный врач медучреждения Александр Максимов.

По словам руководителя рентгенологического отделения Арины Дорошенко, оборудование обеспечивает высокое качество диагностики:

"Мы сразу заметили улучшение качества снимка. Кроме того, значительно возросла пропускная способность. Новый флюорограф работает интенсивно и стабильно, без длительных пауз, что позволяет проводить исследования у большего количества пациентов. В том числе, появилась функция выполнения снимков в боковых проекциях, недоступная на старых аппаратах. Изображения автоматически сохраняются в едином цифровом медицинском архиве".

Модернизация первичного звена здравоохранения – одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В 2026 году в рамках мероприятий нацпроекта в медучреждения региона будут поставлены более 100 единиц медтехники.

Фото: минздрав СО