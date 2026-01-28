В САТОБ состоялся открытый мастер-класс заслуженной артистки России Татьяны Гайворонской

27 января на Малой сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича состоялся открытый мастер-класс Татьяны Гайворонской, заслуженной артистки России, заслуженной артистки Самарской области, солистки Самарского академического театра оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича и профессора Института музыки и танца Ичуньского университета.

Проведённый мастер-класс Татьяны Гайворонской созвучен с перекрёстными Годами образования России и Китая, которые реализуются в 2026–2027 годах, и отражает поступательное развитие культурного и образовательного сотрудничества между двумя странами. Мероприятие стало значимым событием в культурной жизни Самары и подчеркнуло важность профессионального диалога и творческого обмена.

В 2026 году также исполняется 30 лет со дня установления китайско-российского стратегического партнёрства.

Участниками мастер-класса стали студенты совместной образовательной программы Самарского государственного социально-педагогического университета и Ичуньского университета Китайской Народной Республики. Музыкальное сопровождение обеспечила концертмейстер Антонина Зайнутдинова (фортепиано).

В ходе занятия Татьяна Гайворонская обратилась к истокам музыкального искусства, рассказала о мифологических представлениях, связанных с музыкой, об истории семи нот и их символическом содержании, а также о взаимосвязи звука и цвета в искусстве и медицине. Обращаясь к примерам мировой классики, Татьяна Викторовна подчеркнула, что музыка не знает границ и остаётся универсальным языком, способным объединять культуры и поколения.

Автор фото - Анна Рубакова/САТОБ