«Театральное Приволжье» на большом экране: жители региона увидят лучшие фестивальные постановки

28 января в Самарской области начались показы видеоверсий спектаклей-победителей регионального этапа VII сезона Окружного фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье».

Самарская область активно участвует в фестивале, артисты молодежных и детских театральных коллективов губернии ежегодно завоевывают призовые места.

В 2025 году на VII сезон фестиваля от Самарского региона поступило 265 заявок (более 3000 участников) из 33 муниципальных образований.

Победителями регионального этапа фестиваля стали Народный ансамбль танца «Каприз» из Кинеля, Артисты показали хореографический спектакль «Между двух крыльев, легенда о чистом сердце» и завоевали 1 место в номинации «Лучший детский спектакль», а также диплом «Лучшее музыкальное оформление».

В лидеры вышел и театр «DragLAB из Самары со спектаклем «Барабаны в ночи» (1 место в номинации «Лучший молодежный спектакль», диплом «Лучшее художественное оформление», «Лучшая мужская роль», специальный диплом «Лучшая мужская роль второго плана»).

В течение месяца видеоверсии спектаклей-победителей регионального этапа пройдут на 37 площадках культурно-досуговых учреждений, детских школ искусств, музыкальных, общеобразовательных школ, виртуальных концертных залов в Волжском, Богатовском, Пестравском, Красноармейском, Борском, Красноярском, Ставропольском, Сергиевском, Приволжском районах, городах Тольятти, Похвистнево, Сызрань и Кинель. Зрителями станут более 2950 человек.

Коллективы-победители регионального этапа будут представлять Самарский регион на окружном этапе фестиваля.

Напомним, что фестиваль детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье» – общественный творческий проект, который проходит с 2019 года по инициативе полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Организатор показов – Агентство социокультурных технологий при поддержке министерства культуры Самарской области.

Фото: ГБУК «Агентство социокультурных технологий»