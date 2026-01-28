В Самаре хотят подвести метро к ЖД вокзалу

Строительство новой станции самарского метрополитена возле железнодорожного вокзала может стать ключевым проектом для развития транспортной инфраструктуры города. Об этом в ходе пресс-конференции 27 января рассказал начальник Куйбышевской ЖД Вячеслав Дмитриев. Он отметил, что руководство компании совместно с городскими властями рассматривает эту возможность. Основной целью является значительное снижение нагрузки на автомобильный транспорт в районе железнодорожного вокзала

Кроме того, стало известно, что ведутся работы по изучению возможности запуска пригородного железнодорожного сообщения между центральным вокзалом и международным аэропортом Курумоч. Уже создана специальная рабочая группа для реализации этого проекта.

Дмитриев отметил, что техническая реализация проекта сопряжена со значительными сложностями. «Любой проект, для реализации которого необходим подвод электро и дизельных поездов в аэропорт, является тяжелым с технической точки зрения. Требуется предусмотреть инженерные сооружения железной дороги и транспортную безопасность», — пояснил начальник Куйбышевской ЖД.

В данный момент изучаются различные варианты, оценивается их приоритетность и стоимость. Ожидается, что дополнительные сведения будут предоставлены в течение года, пишет ГТРКА-Самара.