В Самаре скончался Владимир Вандышев — выдающийся врач-нейрохирург

О кончине Вандышев Владимира Петровича, основателя нейрохирургического отделения педиатрического корпуса Самарской областной больнице им.В.Д. Середавина сообщили в медучреждении.

Вандышев Владимир Петрович более 40 лет посвятил работе в Самарской областной клинической больнице. Он был высокопрофессиональным врачом-нейрохирургом, одним из тех специалистов, чья работа определяла развитие службы на годы вперёд.

Владимир Петрович выполнял широкий спектр оперативных вмешательств при патологиях головного и спинного мозга, активно работал в системе плановой и экстренной помощи, выезжал в районы Самарской области для консультирования и лечения пациентов с тяжёлой нейрохирургической патологией. Он одним из первых внедрял современные диагностические и хирургические методики, последовательно отстаивая использование новых технологий в клинической практике.

Особое место в его профессиональной биографии занимает создание и развитие детской нейрохирургической службы. В 1997 году Владимир Петрович был назначен заведующим вновь открытым плановым детским нейрохирургическим отделением СОКБ и внёс значительный вклад в организацию специализированной помощи детям Самары и Самарской области. Под его руководством отделение стало центром оказания как плановой, так и экстренной нейрохирургической помощи.

Церемония прощания с Владимиром Вандышевым состоится 29 января в 10:00 по адресу: Дачная, 29.