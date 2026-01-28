Я нашел ошибку
В ГУ МВД СО 28 января прошло чествование ветерана МВД России и председателя Общественного совета при территориальном органе внутренних дел.
Сегодня, в областном главке полиции вручили почетные награды Юрию Левичеву и  Владимиру Евсееву
Заведующая центром здоровья Самарской городской больницы №10, врач-терапевт Анна Курпита рассказала, как составить рацион, полезный для здоровья.
Самарцам рассказали о профилактике хронических неинфекционных заболеваний
В Самаре хотят подвести метро к ЖД вокзалу
В Самаре хотят подвести метро к ЖД вокзалу
Оба водителя  с телесными  повреждениями госпитализированы.
В Кинельском районе автобус  Iveco столкнулся с автомобилем УАЗ
Вандышев Владимир Петрович более 40 лет посвятил работе в Самарской областной клинической больнице.
В Самаре скончался Владимир Вандышев — выдающийся врач-нейрохирург
26 января в одной из квартир дома на улице Галактионовской произошла коммунальная авария, повлекшая обрушение потолочных конструкций в детсаду.
Глава СК России затребовал доклад по делу о обрушении потолка в затопленном детсаду в Самаре
28 января в Самарской области начались показы видеоверсий спектаклей-победителей регионального этапа VII сезона Окружного фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье».
«Театральное Приволжье» на большом экране: жители региона увидят лучшие фестивальные постановки
По версии следствия, с сентября по ноябрь 2025 года фигурант не выплатил зарплату сотрудникам организации на сумму более 1 млн. 200 тыс. рублей.
В Самаре руководителя организации, обвиняют в невыплате зарплаты
В Самаре скончался Владимир Вандышев — выдающийся врач-нейрохирург

136
Вандышев Владимир Петрович более 40 лет посвятил работе в Самарской областной клинической больнице.

О кончине Вандышев Владимира Петровича, основателя нейрохирургического отделения педиатрического корпуса Самарской областной больнице им.В.Д. Середавина сообщили в медучреждении.

Вандышев Владимир Петрович более 40 лет посвятил работе в Самарской областной клинической больнице. Он был высокопрофессиональным врачом-нейрохирургом, одним из тех специалистов, чья работа определяла развитие службы на годы вперёд.

Владимир Петрович выполнял широкий спектр оперативных вмешательств при патологиях головного и спинного мозга, активно работал в системе плановой и экстренной помощи, выезжал в районы Самарской области для консультирования и лечения пациентов с тяжёлой нейрохирургической патологией. Он одним из первых внедрял современные диагностические и хирургические методики, последовательно отстаивая использование новых технологий в клинической практике.

Особое место в его профессиональной биографии занимает создание и развитие детской нейрохирургической службы. В 1997 году Владимир Петрович был назначен заведующим вновь открытым плановым детским нейрохирургическим отделением СОКБ и внёс значительный вклад в организацию специализированной помощи детям Самары и Самарской области. Под его руководством отделение стало центром оказания как плановой, так и экстренной нейрохирургической помощи.

Церемония прощания с Владимиром Вандышевым состоится 29 января в 10:00 по адресу: Дачная, 29.

 

 

