Я нашел ошибку
Главные новости:
В ГУ МВД СО 28 января прошло чествование ветерана МВД России и председателя Общественного совета при территориальном органе внутренних дел.
Сегодня, в областном главке полиции вручили почетные награды Юрию Левичеву и  Владимиру Евсееву
Заведующая центром здоровья Самарской городской больницы №10, врач-терапевт Анна Курпита рассказала, как составить рацион, полезный для здоровья.
Самарцам рассказали о профилактике хронических неинфекционных заболеваний
В Самаре хотят подвести метро к ЖД вокзалу
В Самаре хотят подвести метро к ЖД вокзалу
Оба водителя  с телесными  повреждениями госпитализированы.
В Кинельском районе автобус  Iveco столкнулся с автомобилем УАЗ
Вандышев Владимир Петрович более 40 лет посвятил работе в Самарской областной клинической больнице.
В Самаре скончался Владимир Вандышев — выдающийся врач-нейрохирург
26 января в одной из квартир дома на улице Галактионовской произошла коммунальная авария, повлекшая обрушение потолочных конструкций в детсаду.
Глава СК России затребовал доклад по делу о обрушении потолка в затопленном детсаду в Самаре
28 января в Самарской области начались показы видеоверсий спектаклей-победителей регионального этапа VII сезона Окружного фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье».
«Театральное Приволжье» на большом экране: жители региона увидят лучшие фестивальные постановки
По версии следствия, с сентября по ноябрь 2025 года фигурант не выплатил зарплату сотрудникам организации на сумму более 1 млн. 200 тыс. рублей.
В Самаре руководителя организации, обвиняют в невыплате зарплаты
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.55
0.54
EUR 90.93
0.64
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Театр «Город» и Самарская областная библиотека приглашают на на открытый спектакль про Федота-стрельца
В «ЗИМ Галерее» самарцам расскажут, зачем нужен этикет в современном мире
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке организуют тематические дни животных
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Кинельском районе автобус  Iveco столкнулся с автомобилем УАЗ

90
Оба водителя  с телесными  повреждениями госпитализированы.

По предварительным данным сотрудников Госавтоинспекции: 28 января в 13:40  на 33,73 км   автомобильной  дороги " Самара — Бугуруслан" ,  47-летний водитель  автобуса  Iveco (без пассажиров, не маршрутный), осуществляя движение со стороны Бугуруслана в направлении Самары, нарушил правило расположения транспортного средства на проезжей части, допустил столкновение с автомобилем УАЗ,  под управлением 37-летнего водителя, который двигался в попутном направлении. Оба водителя  с телесными  повреждениями направлены в медицинское учреждение.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего, проводится проверка. Обращаем ваше внимание на то, что указанные сведения носят исключительно информационный характер и не определяют степень виновности участников ДТП, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

 

 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В среду, 28 января, губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с победителями федеральной программы «Земский работник культуры» в Самарской области.
28 января 2026  17:28
Вячеслав Федорищев встретился с победителями программы «Земский работник культуры»
166
Сегодня, 28 января, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по оказанию содействия региональным предприятиям оборонно-промышленного комплекса.
28 января 2026  15:25
Губернатор Вячеслав Федорищев провел в Самаре заседание штаба по развитию ОПК
206
В Самаре открыли участок улицы Мичурина
28 января 2026  13:30
В Самаре открыли участок улицы Мичурина
281
Администрация города Самары подписала соглашение о сотрудничестве с Банком ДОМ.РФ
27 января 2026  10:00
Администрация города Самары подписала соглашение о сотрудничестве с Банком ДОМ.РФ
432
В понедельник, 26 января, Вячеслав Федорищев провел встречу со студентами СамГМУ. В ходе общения глава региона поддержал ряд их инициатив.  
26 января 2026  18:49
Вячеслав Федорищев встретился со студентами СамГМУ
547
Весь список