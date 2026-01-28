В Кинельском районе автобус  Iveco столкнулся с автомобилем УАЗ

По предварительным данным сотрудников Госавтоинспекции: 28 января в 13:40 на 33,73 км автомобильной дороги " Самара — Бугуруслан" , 47-летний водитель автобуса Iveco (без пассажиров, не маршрутный), осуществляя движение со стороны Бугуруслана в направлении Самары, нарушил правило расположения транспортного средства на проезжей части, допустил столкновение с автомобилем УАЗ, под управлением 37-летнего водителя, который двигался в попутном направлении. Оба водителя с телесными повреждениями направлены в медицинское учреждение.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего, проводится проверка. Обращаем ваше внимание на то, что указанные сведения носят исключительно информационный характер и не определяют степень виновности участников ДТП, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО