В Забайкалье подростка высадили из поезда в сорокаградусный мороз

Прокуроры проверят информацию о том, что подростка высадили из поезда в сорокаградусный мороз в Забайкалье, сообщает РИА Новости со ссылкой на Восточно-Сибирская транспортная прокуратуру.

Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что подростка, который проехал свою остановку, якобы высадили из поезда "Владивосток - Москва" в 40-градусный мороз на следующей станции, откуда до нужного места было почти 150 километров. Уточнялось, что он ехал на учёбу в колледж со станции Могоча до станции Шилка, но уснул.

Проводник не разбудил парня и высадил его на следующей станции. С матерью подростка сотрудники РЖД не стали связываться. О случившемся подросток сообщил самостоятельно, когда вышел на улицу, пишет "Газета.Ru".

По данным транспортного надзорного ведомства, в среду жительница Забайкалья, сына которой высадили в мороз из поезда, обратилась на личный приём в Могочинскую транспортную прокуратуру.

"По указанным фактам организована проверка в сфере защиты прав пассажиров, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщает надзорное ведомство в своём Тelegram-канале.

Фото: pxhere.com