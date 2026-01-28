Самарцам рассказали о профилактике хронических неинфекционных заболеваний

Заведующая центром здоровья Самарской городской больницы №10, врач-терапевт Анна Курпита:



"К хроническим неинфекционным заболеваниям относятся болезни системы кровообращения, онкологические и бронхо-легочные, а также сахарный диабет. Правильное питание — важная составляющая профилактики хронических неинфекционных заболеваний.



Как составить рацион, полезный для здоровья?



Контролируйте калорийность для поддержания нормального веса.



Ежедневно употребляйте фрукты и овощи (не менее 400-500 гр. в день). Овощи, бобовые, орехи и цельные злаки должны составлять основу рациона. Предпочтение нужно отдавать овощам, которые содержат много клетчатки, а крахмалистых корнеплодов (картофель, батат) и сладких фруктов (виноград, черешня, инжир) стоит избегать. Ежедневная норма потребления клетчатки для взрослого — 25-30 г. Её волокна помогают регулировать уровень сахара и холестерина в крови, что снижает риск сахарного диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний.



Не забывайте про продукты животного происхождения (мясо, рыба, яйца и молоко). Они важны для поддержания количества белка в рационе. Отдавайте предпочтение мясу и рыбе в отварном или запеченном виде.



Ограничьте жиры. Лучше употреблять ненасыщенные жиры, содержащиеся в рыбе, авокадо, орехах и растительных маслах. Но и их количество не должно превышать долю в 10% от всех ежедневно потребляемых калорий. Особенно следует избегать потребления трансжиров промышленного производства.



Ограничьте потребление соли – до 5 грамм в сутки (1 чайная ложка без горки).



Минимизируйте продукты, содержащие добавленный сахар (сладкие газированные напитки,мороженое, пирожное и другие сладости)".

Фото: минздрав СО