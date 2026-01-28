Самарцам рассказали о профилактике хронических неинфекционных заболеваний

Я нашел ошибку
5 февраля изменится расписание электричек на остановке Волжская Жемчужина перегона Канал – Пискалы в связи с проведением работ на указанной территории.
АТОЛ: спрос россиян на осиновые колья в 2025 году вырос в четыре раза.
Прием работ для участия во втором сезоне конкурса «Время смыслов» открыт до 28 февраля 2026 года.
Температура воздуха 29 января в Самаре ночью -11, -13°С, днем -4, -6°С.
28 января жительница Забайкалья, сына которой высадили в мороз из поезда, обратилась на личный приём в Могочинскую транспортную прокуратуру.
В ГУ МВД СО 28 января прошло чествование ветерана МВД России и председателя Общественного совета при территориальном органе внутренних дел.
Заведующая центром здоровья Самарской городской больницы №10, врач-терапевт Анна Курпита рассказала, как составить рацион, полезный для здоровья.
В Самаре хотят подвести метро к ЖД вокзалу
Театр «Город» и Самарская областная библиотека приглашают на на открытый спектакль про Федота-стрельца
В «ЗИМ Галерее» самарцам расскажут, зачем нужен этикет в современном мире
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке организуют тематические дни животных
227
Заведующая центром здоровья Самарской городской больницы №10, врач-терапевт Анна Курпита рассказала, как составить рацион, полезный для здоровья.

Заведующая центром здоровья Самарской городской больницы №10, врач-терапевт Анна Курпита:

 "К хроническим неинфекционным заболеваниям относятся болезни системы кровообращения, онкологические и бронхо-легочные, а также сахарный диабет. Правильное питание — важная составляющая профилактики хронических неинфекционных заболеваний.

Как составить рацион, полезный для здоровья?

 Контролируйте калорийность для поддержания нормального веса.

 Ежедневно употребляйте фрукты и овощи (не менее 400-500 гр. в день). Овощи, бобовые, орехи и цельные злаки должны составлять основу рациона. Предпочтение нужно отдавать овощам, которые содержат много клетчатки, а крахмалистых корнеплодов (картофель, батат) и сладких фруктов (виноград, черешня, инжир) стоит избегать. Ежедневная норма потребления клетчатки для взрослого — 25-30 г. Её волокна помогают регулировать уровень сахара и холестерина в крови, что снижает риск сахарного диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний.

 Не забывайте про продукты животного происхождения (мясо, рыба, яйца и молоко). Они важны для поддержания количества белка в рационе. Отдавайте предпочтение мясу и рыбе в отварном или запеченном виде.

 Ограничьте жиры. Лучше употреблять ненасыщенные жиры, содержащиеся в рыбе, авокадо, орехах и растительных маслах. Но и их количество не должно превышать долю в 10% от всех ежедневно потребляемых калорий. Особенно следует избегать потребления трансжиров промышленного производства.

 Ограничьте потребление соли – до 5 грамм в сутки (1 чайная ложка без горки).

 Минимизируйте продукты, содержащие добавленный сахар (сладкие газированные напитки,мороженое, пирожное и другие сладости)".

 

Фото:  минздрав СО

В 2025 году в Самарскую городскую поликлинику №3 поставлен современный цифровой флюорографический аппарат.
28 января 2026, 16:59
В 2025 году в Самарскую городскую поликлинику №3 поставлен современный цифровой флюорографический аппарат. Здравоохранение
243
27 января 2026, 16:59
Зам. главного врача Самарской горбольницы №4 Людмила Поваляева рассказала, что у курильщиков болезнь часто протекает тяжелее и с большим риском осложнений. Здравоохранение
627
Гинекологическое отделение Клиник СамГМУ приобрело современный биполярный гистерорезектоскоп, который позволяет ускорить проведение операций, повысить их безопасность и сделать вмешательства максимально щадящими для пациенток.
27 января 2026, 14:58
Гинекологическое отделение Клиник СамГМУ приобрело современный биполярный гистерорезектоскоп, который позволяет ускорить проведение операций, повысить их... Здравоохранение
536
Заведующая центром здоровья Самарской городской больницы №10, врач-терапевт Анна Курпита рассказала, как составить рацион, полезный для здоровья.
28 января 2026  19:42
227
Вандышев Владимир Петрович более 40 лет посвятил работе в Самарской областной клинической больнице.
28 января 2026  18:17
235
В 2025 году в Самарскую городскую поликлинику №3 поставлен современный цифровой флюорографический аппарат.
28 января 2026  16:59
243
Выявление и решение проблем с репродуктивным здоровьем_ медики приглашают жителей пройти специализированную диспансеризацию
28 января 2026  12:40
390
Минздрав сократил перечень препаратов при лечении гриппа
28 января 2026  09:17
283
Согласно санитарным нормам Роспотребнадзора, простынь, наволочки и пододеяльник необходимо менять не реже, чем один раз в неделю.
27 января 2026  22:57
495
Специалисты Шигонской центральной районной больницы проводят исследования на новом цифровом флюорографе с декабря 2025 года.
27 января 2026  22:40
407
Пульмонолог минздрава СО рассказала, почему курильщики особенно уязвимы к ОРВИ и гриппу в холодный сезон
27 января 2026  16:59
627
В поликлинических отделениях в пгт Новосемейкино и Мирный завершен капитальный ремонт.
27 января 2026  15:39
574
Гинекологическое отделение Клиник СамГМУ приобрело современный биполярный гистерорезектоскоп, который позволяет ускорить проведение операций, повысить их безопасность и сделать вмешательства максимально щадящими для пациенток.
27 января 2026  14:58
536
15 августа 2024  10:59
15920
В среду, 28 января, губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с победителями федеральной программы «Земский работник культуры» в Самарской области.
28 января 2026  17:28
220
Сегодня, 28 января, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по оказанию содействия региональным предприятиям оборонно-промышленного комплекса.
28 января 2026  15:25
262
В Самаре открыли участок улицы Мичурина
28 января 2026  13:30
313
Администрация города Самары подписала соглашение о сотрудничестве с Банком ДОМ.РФ
27 января 2026  10:00
448
В понедельник, 26 января, Вячеслав Федорищев провел встречу со студентами СамГМУ. В ходе общения глава региона поддержал ряд их инициатив.  
26 января 2026  18:49
556
Весь список