Жители региона смогут принять участие в конкурсе современного плакатного искусства «Время смыслов»

Плакатное искусство было отдельным феноменом мировой культуры в советское время.

Конкурс «Время смыслов» стал первой оценкой творческого потенциала в области плакатного искусства среди любителей, художников и дизайнеров России.

Разрешение использовать инструменты искусственного интеллекта наравне с классическими техниками изобразительного искусства стало уникальной особенностью творческого соревнования авторов.

Конкурс проводится по инициативе Добровольческого отряда «Тигр» и Арт-проекта Журнал «Судьба» при поддержке аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе и НКО «Фонд развития социальных инициатив».

Организатор конкурса – АСК «Форвард».

Конкурс носит имя легендарного командира отряда «Тигр», Героя России Сергея Викторовича Ефремова, погибшего при освобождении Курской области.

Жюри конкурса возглавляет Сергей Лукьяненко – всемирно известный российский писатель-фантаст, член Общественной палаты РФ.

Публичную поддержку проведению конкурса оказали Минпросвещения России, Минобрнауки России, Минкультуры России, ООГД «Движение Первых» и другие организации.

Подробная информация о проведении конкурса размещена на официальном сайте: время-смыслов.рф

Прием работ для участия во втором сезоне конкурса «Время смыслов» открыт до 28 февраля 2026 года.

Фото: организаторы конкурса