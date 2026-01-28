Я нашел ошибку
Вячеслав Федорищев отметил наградами отличившихся сотрудников АО «Салют»
Вячеслав Федорищев отметил наградами отличившихся сотрудников АО «Салют»
Общественная палата города Самары представила ключевые направления работы на 2026 год
Общественная палата города Самары представила ключевые направления работы на 2026 год
Россиянин привязал сына веревкой и спустил его с балкона многоэтажки
Россиянин привязал сына веревкой и спустил его с балкона многоэтажки
Выявление и решение проблем с репродуктивным здоровьем_ медики приглашают жителей пройти специализированную диспансеризацию
Выявление и решение проблем с репродуктивным здоровьем_ медики приглашают жителей пройти специализированную диспансеризацию
штрафы за шум в ночное время могут доходить до 3 тыс. рублей
Штрафы за шум в ночное время могут доходить до 3 тыс. рублей
В Центральном районе Тольятти водитель проехал на красный свет и сбил женщину
В Центральном районе Тольятти водитель проехал на красный свет и сбил женщину
Нацпроект «Инфраструктура для жизни» - двигатель перемен в Самаре
Нацпроект «Инфраструктура для жизни» - двигатель перемен в Самаре
«РКС-Самара» готовят реновацию сетей с научным подходом
«РКС-Самара» готовят реновацию сетей с научным подходом
Выявление и решение проблем с репродуктивным здоровьем_ медики приглашают жителей пройти специализированную диспансеризацию

В 2025 году диспансеризацию по оценке репродуктивного здоровья прошли более 430 тысяч жителей Самарской области. Это почти в 2 раза больше, чем в 2024 году.

Профилактические мероприятия включают чек-ап репродуктивной сферы с целью выяснения возможности стать папой и мамой.

«В прошлом году профилактические обследования, направленные на оценку репродуктивного здоровья, прошли почти 200 тысяч мужчин. Это достаточно много, поскольку, как мы знаем, они не всегда внимательно относятся к своему здоровью, - подчеркнул врио первого заместителя министра здравоохранения региона Сергей Вдовенко. - Это не просто формальный осмотр, а направленный именно на выявление проблемных моментов. И в соответствии с результатами, на второй этап, то есть на более углубленное обследование, было направлено более 73 тысячи человек, или 17% от общего числа — каждая пятая женщина и каждый десятый мужчина из числа проходивших диспансеризацию. Заболевания были выявлены у каждой второй женщины и у 17% мужчин, направленных на второй этап».

Диспансеризация поможет выявить заболевания или состояния, которые могут негативно повлиять на зачатие и течение беременности. Обследования могут пройти женщины и мужчины в возрасте 18-49 лет в своей поликлинике в удобное время, в том числе вечером или в субботу.

Мероприятия по сохранению репродуктивного здоровья проводятся в рамках федерального проекта «Охрана материнства и детства». Это часть национального проекта «Семья», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина.

Фото – Министерство здравоохранения Самарской области

 

Здравоохранение
28 января 2026  12:40
