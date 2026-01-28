Выявление и решение проблем с репродуктивным здоровьем_ медики приглашают жителей пройти специализированную диспансеризацию

В 2025 году диспансеризацию по оценке репродуктивного здоровья прошли более 430 тысяч жителей Самарской области. Это почти в 2 раза больше, чем в 2024 году.

Профилактические мероприятия включают чек-ап репродуктивной сферы с целью выяснения возможности стать папой и мамой.

«В прошлом году профилактические обследования, направленные на оценку репродуктивного здоровья, прошли почти 200 тысяч мужчин. Это достаточно много, поскольку, как мы знаем, они не всегда внимательно относятся к своему здоровью, - подчеркнул врио первого заместителя министра здравоохранения региона Сергей Вдовенко. - Это не просто формальный осмотр, а направленный именно на выявление проблемных моментов. И в соответствии с результатами, на второй этап, то есть на более углубленное обследование, было направлено более 73 тысячи человек, или 17% от общего числа — каждая пятая женщина и каждый десятый мужчина из числа проходивших диспансеризацию. Заболевания были выявлены у каждой второй женщины и у 17% мужчин, направленных на второй этап».

Диспансеризация поможет выявить заболевания или состояния, которые могут негативно повлиять на зачатие и течение беременности. Обследования могут пройти женщины и мужчины в возрасте 18-49 лет в своей поликлинике в удобное время, в том числе вечером или в субботу.

Мероприятия по сохранению репродуктивного здоровья проводятся в рамках федерального проекта «Охрана материнства и детства». Это часть национального проекта «Семья», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина.

Фото – Министерство здравоохранения Самарской области