В Самарскую область приедут новые электрички

В 2026 году в Самарской области будет обновлен подвижной состав пригородного железнодорожного сообщения.

«Для повышения качества обслуживания пассажиров в текущем году запланирована поставка 4-х новых электропоездов серии ЭП2ДМ в восьмивагонном исполнении для курсирования по маршрутам Самара — Сызрань I, Самара — Похвистнево. Сроки и объемы поступления подвижного состава могут быть скорректированы, исходя из экономической ситуации», — сообщил начальник КбшЖД Вячеслав Дмитриев.

Сейчас в регионе на маршрутах Новокуйбышевская — Самара — Тольятти, Самара — Жигулевск, Самара — Сызрань I перевозят пассажиров четыре электропоезда серии ЭС2Г «Ласточка», пишет 63.ру.