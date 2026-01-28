Жители Самары могут принять участие в VII этапе Всероссийской просветительской эстафеты «Мои финансы»

До 10 февраля жителей Самары приглашают принять участие в VII этапе Всероссийской просветительской эстафеты «Мои финансы» — масштабного проекта по финансовой грамотности для россиян всех возрастов. Седьмой этап посвящен теме рационального потребления и ориентирован на школьников, студентов, взрослых и пенсионеров.

Участники узнают, как избежать импульсивных покупок, получат советы по оптимизации повседневных трат, а также узнают о влиянии потребления на экологию и природные ресурсы.

Пройти тестирование, проверить уровень знаний и поддержать свой регион можно по ссылке: https://xn--80apaohbc3aw9e.xn--p1ai/quizes/39cc2421-8b5b-4945-a1c5-3eb6f02333d4/.